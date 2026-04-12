Héroes de cuatro patas: el Cuerpo de Canes del Sur provincial celebra un nuevo aniversario

A casi cinco décadas de su creación, la delegación se consolida como una unidad especializada dentro de la Policía de Mendoza. Su intervención en operativos preventivos, rastrillajes y tareas de seguridad lo posiciona como un recurso estratégico en la región.

El Cuerpo de Canes de Zona Sur celebra un nuevo aniversario en una jornada marcada por el reconocimiento y la memoria, reafirmando el rol clave que cumple dentro de la Policía de Mendoza en materia de seguridad.

La unidad, conocida actualmente como el Cuerpo de Canes “Perros Héroes de Malvinas Argentinas”, trabaja de manera sostenida en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, donde sus ejemplares junto a sus guías se han convertido en un recurso fundamental para la prevención del delito, el rastreo de personas desaparecidas y la intervención en operativos de alto riesgo.

Una historia de más de cinco décadas

La historia de esta unidad se remonta a 1973, cuando un grupo de efectivos de la Policía de Mendoza recibió capacitación en la entonces Compañía de Canes “Tomás Godoy Cruz”. Aquellos primeros pasos contaron con la participación de los canes Elko, Mingo y Boboy, pioneros de una labor que con el tiempo se volvería indispensable.

El 12 de abril de 1978, mediante el Decreto 978, nace formalmente la Sección Canes en el ámbito de la Unidad Regional II. Con un reducido grupo de efectivos y ejemplares de intervención y rastreo, la unidad comenzó a construir una identidad basada en la disciplina, el entrenamiento y el vínculo inquebrantable entre guía y animal.

Con el crecimiento de la región sur de Mendoza, la unidad fue ampliando su capacidad operativa y perfeccionando técnicas de trabajo, pasando de ser un área complementaria a convertirse en un pilar estratégico dentro del esquema de seguridad provincial.

Un homenaje que marca identidad

En 2019, la unidad fue oficialmente renombrada como “Cuerpo de Canes, Perros Héroes de Malvinas Argentinas”, en homenaje a los perros que participaron en la Guerra de Malvinas, reafirmando el espíritu de servicio, lealtad y valentía que caracteriza a cada integrante de la fuerza.

Este reconocimiento no solo resignifica la historia de la unidad, sino que también refuerza el compromiso institucional con la memoria y la soberanía nacional.

Presente operativo

Actualmente, el Cuerpo de Canes cuenta con 16 efectivos y 17 ejemplares, distribuidos entre San Rafael, General Alvear y Malargüe. Razas como Ovejero Alemán y Pointer Inglés integran los equipos que participan en operativos preventivos, eventos masivos y tareas de rastreo.

Más allá de los recursos y la tecnología, el corazón de la unidad sigue siendo el vínculo entre el guía y su can: una relación construida sobre la confianza, el entrenamiento diario y la convivencia permanente.

Ese lazo se traduce en resultados concretos en cada intervención: búsquedas de personas extraviadas, recuperación de elementos sustraídos y operativos donde la presencia del can resulta determinante.

Una huella que permanece

A casi cinco décadas de su creación, el Cuerpo de Canes del sur mendocino continúa escribiendo su historia con la misma premisa que le dio origen: ser una herramienta eficaz al servicio de la comunidad.

En cada operativo, en cada búsqueda y en cada intervención, estos perros y sus guías dejan una marca indeleble en la seguridad de la región, reafirmando una vocación que no se detiene y que sigue creciendo día a día.