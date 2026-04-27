Habrá fin de semana largo en mayo de 2026: cuándo es feriado

Tras el fin de semana largo de Semana Santa, muchos argentinos retoman la rutina con la mirada puesta en el próximo descanso. El quinto mes del año trae nuevas oportunidades para hacer una pausa.

Mayo tendrá dos feriados: el Día del Trabajador y el Día de la Revolución de Mayo. En este sentido, muchos se preguntan si darán lugar a un fin de semana largo y si podrán disfrutar de un descanso extendido para planificar actividades, viajes o simplemente relajarse.

¿Habrá fin de semana largo en mayo de 2026?

Según lo establecido por el calendario oficial de feriados 2026, mayo tendrá dos fines de semana largos. El primero será del viernes 1 de mayo, por el feriado nacional del Día del Trabajador, hasta el domingo 3. La efeméride conmemora a nivel internacional la lucha obrera por los derechos laborales.

Luego, casi llegando a fin de mes, se presentará una nueva oportunidad de descanso, con el feriado del Día de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo, que dará lugar a un fin de semana de tres días: desde el viernes 25 hasta el domingo 27. La fecha patria celebra la conformación del primer gobierno patrio.

El viernes 25 de mayo de 1810 se conformó la Primera Junta de gobierno, encabezada por Cornelio Saavedra.

Este hecho dio inicio al proceso de independencia nacional y a la formación de la Primera Junta. El 25 de mayo de 1810, con el apoyo del pueblo y del Regimiento de Patricios, se obtuvo en Buenos Aires la dimisión del virrey Cisneros y se estableció la Primera Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios.

La lista completa de los próximos feriados 2026

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Día del Trabajo (feriado inamovible) Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible) Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable) Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible) Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Día de la Independencia (feriado inamovible) Viernes 10 de julio: Día no laborable

Día no laborable Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable) Lunes 7 de diciembre: Día no laborable

Día no laborable Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Fuente:https://www.clarin.com/informacion-general/fin-semana-largo-mayo-2026-feriado_0_Cw1wfB8AxZ.html?gad_source=1&gad_campaignid=11325835621&gclid=Cj0KCQjwkrzPBhCqARIsAJN460nLVM5QzPwmvjaIIU3d035M5hKhY1t4hj4hVJkNVQtBWUiBetDu6LYaAlQMEALw_wcB