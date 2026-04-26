General Alvear: allanaron una vivienda por narcomenudeo y secuestraron droga, plantas y un arma

El procedimiento se realizó el jueves por la tarde en una vivienda ubicada en Prolongación España y Chacabuco, donde efectivos de Lucha contra el Narcotráfico Zona Sur secuestraron droga, plantas, semillas y un arma de fuego.

Un allanamiento realizado en General Alvear por la Policía de Mendoza permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes y culminó con la detención de un hombre. Durante el operativo se incautaron cogollos de marihuana, semillas, plantas, cocaína y un arma de fuego.

El procedimiento tuvo lugar el jueves por la tarde, en el marco de una investigación por narcomenudeo. Según la información oficial, el detenido contaba con inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). No obstante, de acuerdo con la investigación, en el domicilio se realizaban actividades que excederían el marco legal previsto por ese programa, lo que motivó la intervención judicial.

En el momento del ingreso del personal policial, el hombre intentó darse a la fuga y arrojó un arma de fuego hacia el techo de una vivienda vecina, la cual fue posteriormente secuestrada. Se trata de un revólver calibre 22 largo.

En el lugar se hallaron frascos con cogollos de marihuana, una bolsa con hojas secas, un envoltorio con cogollos y un cigarrillo artesanal y 147 semillas. Además, se secuestraron nueve plantas de marihuana, con un peso total superior a 37 kilos.

Asimismo, los efectivos incautaron un picador, una balanza digital, una bandeja y una tijera con restos de marihuana, un paquete de papelillos, recortes varios y dos teléfonos celulares.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Descentralizada de San Rafael. El hombre fue trasladado a la Comisaría 14. En el caso interviene la Justicia Federal por el delito de comercio de estupefacientes, y la Justicia provincial, por tenencia ilegal de arma de fuego.