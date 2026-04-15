Gasoducto: Avanzan los trabajos de interconexión

En este marco, la Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de San Rafael, Andrea Fichetti, dio detalles de como avanzan los trabajos que se ejecutan en inmediaciones del paraje La Tosca.

Las tareas incluyen el empalme del gasoducto que viene desde La Mora con el nuevo tendido ejecutado por el municipio.

“Se están haciendo los últimos trabajos que tienen que ver con el interconexionado entre la estación de separación y la estación de odorización”, indicó la funcionaria quien remarcó que “una parte de los trabajos se realizan a nivel del suelo y otra parte es subterránea”.

A la par se realizan ensayos de resistencia de hermeticidad, controles de soldadura y las pruebas en el ramal de alta presión (que se extiende de calle Iselín y Granaderos hasta la planta ubicada en cercanías del Arco de Ingreso).

“ Ya estamos colocando las últimas piezas mecánicas y -en pocos días más- se colocará la última parte para empalmar el gasoducto”, adelantó.

De cara a lo que se viene Fichetti explicó que “ya falta muy poco. A los vecinos les pedimos un poquitito más de paciencia e ir acercándose a Ecogas para ir planteando inquietudes e ir avanzando en los tendidos de redes en los barrios que no las tienen y gestionar las conexiones domiciliarias en donde ya existen”.