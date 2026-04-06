¿Fue eutanasia? – Por:. DR: Rogelio López Guillemain

El caso español de Noelia está atravesado por cuestiones legales, éticas y políticas que lo tornan extremadamente complejo y delicado para su análisis. Voy a desarrollar este tema complejo y extenso de la forma más respetuosa y concisa posible, incluso con el riesgo de ser mal interpretado. Haré un breve repaso de su vida y de algunos puntos de la ley que posibilitó su desenlace.

La eutanasia, la muerte digna y el suicidio asistido tienen dos aspectos en común: se pone fin a la vida del solicitante y se lleva adelante con un espíritu compasivo. El suicidio asistido difiere en que es el propio implicado quien completa el cese de su vida.

A continuación, adjunto una captura de pantalla del informe asistencial del caso Noelia, presente en la resolución SJCA 7/2025 del Consejo General del Poder Judicial.

El informe describe a una persona con ideas “autolíticas” (autodestructivas) con un “sufrimiento psicoemocional” que “la paciente valora como insoportable por su incapacidad física y por dolor físico”. Sin embargo, de manera llamativa, afirma luego que es “competente” porque “entiende la gravedad de la medida que solicita”.

Surge así una tensión difícil de justificar: se atribuye plena capacidad para una decisión racional y no sesgada sobre su propia muerte a una persona con depresión crónica y pensamientos suicidas recurrentes.

La vida de Noelia fue muy compleja y llena de situaciones horribles. Sus padres se separaron cuando tenía 3 años y mantuvieron una pésima relación de ex pareja, relación que afectó la convivencia con su madre al punto de tener que abandonar la casa materna y mudarse, a partir de los 13 años, a diferentes centros de menores.

Tuvo muchos intentos de suicidio, previos a la violación que refiere, y estuvo con tratamiento psiquiátrico desde los 13 años diagnosticada con: trastorno límite de la personalidad (TLP), trastorno obsesivo compulsivo (TOC) con la presencia de ideas paranoides e ideación suicida recurrente, depresión mayor y trauma complejo. Dicho historial psiquiátrico determinó una discapacidad reconocida del 67%.

Existen aspectos polémicos a tener en cuenta acerca del caso en particular y de la ley propiamente dicha:

Todos los medios de comunicación, absolutamente todos, dicen que Noelia tenía paraplejía luego de su último intento de suicidio, cosa que es falsa y que es fácilmente confirmable al ver los videos en los que camina e incluso sube escaleras.

El pedido de eutanasia se basa en el “sufrimiento psicoemocional”que “la paciente valora como insoportable por su incapacidad física y por dolor físico”. Invito al lector a ver los 30 minutos de la entrevista cuyo vínculo adjunto y que me digan si ven en esos 30 minutos algún gesto, aunque sea mínimo, de dolor. Se me ocurren dos motivos para ello: no está con dolor por los analgésicos lo que no justifica la eutanasia o estaba mintiendo como estrategia jurídica. https://www.atresplayer.com/antena3/programas/y-ahora-sonsoles/clips/la-entrevista-completa-a-noelia-la-joven-de-25-anos-que-ha-logrado-la-eutanasia-a-horas-de-morir_69c434416a79fd00074fc075/

Sus referencias a abusos sexuales, tres de ellos: violación dormida por su exnovio, intento de abuso por dos hombres y por último violación por tres hombres. Es llamativo que no haya denunciado ninguno de estos eventos ante la justicia o que la propia justicia no lo haya investigado en profundidad. Se dice que no quería revictimizarse ni recordarlo, pero lo recuerda y relata en las entrevistas que le realizan. No hay forma de saber si existieron esos delitos o si fueron fabulaciones acordes a su patología psiquiátrica. Si vas a morir: ¿no sería oportuno realizar la denuncia formal antes para que los violadores sean castigados?

La Ley Orgánica 3/2021 (eutanasia) dice que “pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia”, ¿de verdad la sociedad está ansiosa por esta ley? No lo creo en absoluto.

La ley también habla de “la secularización de la vida y conciencia social y de los valores de las personas; o el reconocimiento de la autonomía de la persona también en el ámbito sanitario”. Relacionar el estar en contra de la eutanasia (o al menos de este caso) con lo religioso es mentiroso y perverso; tan perverso como referirse a la muerte voluntaria como autonomía en el ámbito sanitario.

En el mismo sentido continúa: “Cuando una persona capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad”. Este apartado abre la puerta a un sinnúmero de casos de personas que pueden sentir vulnerada su dignidad, intimidad e integridad… ¿a todos les haremos eutanasia?

En otro punto la ley dice: “Padecimiento grave, crónico e imposibilitante… que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación , y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable ”. ¿La dificultad en la capacidad de expresión y relación es justificativo para la eutanasia?, ¿lo es la gran probabilidad de no curación o mejoría? Por ejemplo, una persona con un diagnóstico de cáncer que aún no tenga afección física: ¿puede pedir la eutanasia por que este tenga pocas posibilidades de curación, aunque esté bien físicamente en ese momento?

, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o ”. ¿La dificultad en la capacidad de expresión y relación es justificativo para la eutanasia?, ¿lo es la gran probabilidad de no curación o mejoría? Por ejemplo, una persona con un diagnóstico de cáncer que aún no tenga afección física: ¿puede pedir la eutanasia por que este tenga pocas posibilidades de curación, aunque esté bien físicamente en ese momento? La ley dice que: “se considerará que fallecen por muerte natural”. ¿Esto afectará los costos de las pólizas de seguro de vida de aquellas personas que toman ese tipo de precauciones para con su familia?

También en la ley se hace referencia a “proporcionar acceso a las personas con discapacidad”. ¿Cuál discapacidad? ¿Una persona ciega podrá solicitar la eutanasia porque “a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad”? ¿Otros parapléjicos? ¿Los Down? ¿Hasta dónde se extiende este universo?

Después de analizar todos estos pormenores me atrevo a decir que esta ley es alarmante, peligrosa, si no perversa, –aclaro que estoy a favor de la eutanasia, pero no en estos casos– ya que habilita el acceso a un sinnúmero de personas sin otro filtro que la subjetividad de los jueces.

Lo que se hizo con Noelia fue cumplir su deseo de muerte, fue ayudarla a tener éxito luego de muchísimos intentos de suicidio frustrados.

A Noelia el Estado la sacó de su casa “por su seguridad”, no la protegió, no la contuvo, no trató debidamente su patología psiquiátrica, no buscó a sus teóricos violadores ni los condenó.

Lo de Noelia se asemeja más un homicidio que eutanasia.

Por último, me llamó la atención parte de su declaración: “Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor”. Me recordó las palabras de Sócrates en la Apología: “Pero ya es hora de irnos, yo a morir y vosotros a vivir. Quién de nosotros va a una mejor suerte, es cosa que nadie sabe, excepto el dios”. Tan cercano y tan lejano uno de otro.

Gentileza:

DR: Rogelio López Guillemain – fidias1967@gmail.com