Financiamiento para pymes: la Bolsa de Comercio lanza nuevas herramientas de crédito

La Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) organizó un encuentro estratégico con el objetivo de fortalecer el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas de la región. Durante la jornada, se presentó el Sistema de Garantías Recíprocas (SGR) como una herramienta clave para que las pymes puedan crecer y profesionalizar sus finanzas.

Este sistema funciona como un puente que conecta a las empresas con los bancos y el Mercado de Capitales. Gracias a los avales de las SGR, las pymes mendocinas pueden obtener financiamiento con mejores tasas de interés, plazos más largos y montos superiores a los habituales.

Un puente directo al Mercado de Capitales

El director de la Bolsa de Comercio, Santiago Pérez Araujo, destacó que estos avales permiten que las empresas transformen su realidad productiva. Lo más importante es que las pymes ya no necesitan presentar garantías reales o requisitos difíciles de cumplir para obtener un préstamo, ya que la SGR actúa como su respaldo ante los bancos.

Además, se anunció una novedad importante para el sector: la Bolsa de Comercio planea abrir su propio canal de financiamiento a través del mercado en los próximos meses. Este proyecto comenzará en Mendoza y luego se extenderá al resto del país, buscando que cada vez más sectores como la vitivinicultura, la minería y el petróleo encuentren un entorno amigable para hacer negocios.

Más de 100.000 empresas beneficiadas en todo el país

El sistema de garantías ya ha asistido a más de 100.000 pymes a nivel nacional y cuenta con fondos de riesgo que superan los 1.200 billones de pesos. Actualmente, existen 45 entidades de este tipo en todo el país que trabajan de forma federal para apoyar a las empresas que cuentan con su certificado Pyme vigente.

Los especialistas coinciden en que sectores estratégicos como la minería y las actividades vinculadas a Vaca Muerta tienen un potencial de crecimiento enorme en Mendoza. Con estas herramientas de financiamiento, la Bolsa de Comercio busca transformar las oportunidades de desarrollo en realidades económicas concretas para cada rincón de la provincia y del país.

Fuente;https://617.news/financiamiento-para-pymes-la-bolsa-de-comercio-lanza-nuevas-herramientas-de-credito/