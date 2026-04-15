Estos son los rubros que subieron por encima de la inflación en Argentina en marzo 2026

El IPC se aceleró al 3,4% en marzo y marcó el nivel más alto en un año. Así, el acumulado del primer trimestre trepó al 9,4% y la variación interanual alcanzó el 32,6%.
La inflación de marzo volvió a tomar impulso y se ubicó en 3,4% mensual, el nivel más alto en un año, según informó el INDEC, lo que llevó el acumulado del primer trimestre al 9,4% y la variación interanual al 32,6%.
- Educación: 12,1%
- Transporte: 4,1%
- Vivienda, agua, electricidad y gas: 3,7%
- Recreación y cultura: 3,6%
- Restaurantes y hoteles: 3,4% (en línea con el promedio, pero con fuerte incidencia)
El caso más relevante fue Educación, que registró una suba del 12,1%, explicada por el inicio del ciclo lectivo, aunque con una magnitud mayor a la habitual.
En segundo lugar se ubicó Transporte (4,1%), impulsado por el aumento de combustibles, transporte público y pasajes aéreos, en un contexto marcado por la suba internacional del petróleo. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles acumulan un incremento cercano al 23%.
También sobresalió el rubro de Vivienda y servicios públicos (3,7%), reflejando ajustes en tarifas, en línea con la dinámica de precios regulados.
El rol de los regulados y la inflación núcleo
A nivel de categorías, la presión inflacionaria volvió a concentrarse en los precios regulados:
- Regulados: 5,1%
- IPC núcleo: 3,2%
- Estacionales: 1,0%
Los regulados lideraron las subas, impulsados por ajustes en tarifas de servicios, transporte y educación, mientras que la inflación núcleo —que excluye componentes estacionales y regulados— se mantuvo apenas por debajo del índice general, en 3,2%, mostrando cierta persistencia en la dinámica inflacionaria.
Servicios vs. bienes: la brecha se amplía
Otro dato relevante fue la diferencia entre bienes y servicios:
- Servicios: 4,2%
- Bienes: 3,0%
Los servicios volvieron a crecer por encima del promedio, consolidando una tendencia que refleja el impacto de tarifas, educación y transporte, además de una mayor inercia en este segmento.
Qué rubros quedaron por debajo
En contraste, las divisiones con menores aumentos en marzo fueron:
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,3%
- Bienes y servicios varios: 1,7%
- Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%
- Salud: 2,6%
- Comunicación: 2,9%
Estos rubros ayudaron a moderar parcialmente el índice general, aunque sin compensar la fuerte suba de los sectores regulados.
Fuente;https://www.ambito.com/economia/estos-son-los-rubros-que-subieron-encima-la-inflacion-argentina-marzo-2026-n6266664