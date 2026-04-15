Estos son los rubros que subieron por encima de la inflación en Argentina en marzo 2026

El IPC se aceleró al 3,4% en marzo y marcó el nivel más alto en un año. Así, el acumulado del primer trimestre trepó al 9,4% y la variación interanual alcanzó el 32,6%.

El dato de marzo reflejó una dinámica con fuerte dispersión entre rubros, donde algunos componentes avanzaron muy por encima del nivel general y explicaron buena parte de la aceleración del índice

La inflación de marzo volvió a tomar impulso y se ubicó en 3,4% mensual , el nivel más alto en un año, según informó el INDEC, lo que llevó el acumulado del primer trimestre al 9,4% y la variación interanual al 32,6% .

El dato reflejó una dinámica con fuerte dispersión entre rubros, donde algunos componentes avanzaron muy por encima del nivel general y explicaron buena parte de la aceleración del índice.

Entre las divisiones que superaron el 3,4% promedio mensual, se destacaron:

El caso más relevante fue Educación , que registró una suba del 12,1% , explicada por el inicio del ciclo lectivo, aunque con una magnitud mayor a la habitual.

En segundo lugar se ubicó Transporte (4,1%) , impulsado por el aumento de combustibles, transporte público y pasajes aéreos, en un contexto marcado por la suba internacional del petróleo. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles acumulan un incremento cercano al 23% .

También sobresalió el rubro de Vivienda y servicios públicos (3,7%), reflejando ajustes en tarifas, en línea con la dinámica de precios regulados.

El rol de los regulados y la inflación núcleo

A nivel de categorías, la presión inflacionaria volvió a concentrarse en los precios regulados:

Regulados: 5,1%

IPC núcleo: 3,2%

Estacionales: 1,0%

Los regulados lideraron las subas, impulsados por ajustes en tarifas de servicios, transporte y educación, mientras que la inflación núcleo —que excluye componentes estacionales y regulados— se mantuvo apenas por debajo del índice general, en 3,2%, mostrando cierta persistencia en la dinámica inflacionaria.

Servicios vs. bienes: la brecha se amplía

Otro dato relevante fue la diferencia entre bienes y servicios:

Servicios: 4,2%

Bienes: 3,0%

Los servicios volvieron a crecer por encima del promedio, consolidando una tendencia que refleja el impacto de tarifas, educación y transporte, además de una mayor inercia en este segmento.

Qué rubros quedaron por debajo

En contraste, las divisiones con menores aumentos en marzo fueron:

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,3%

Bienes y servicios varios: 1,7%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%

Salud: 2,6%

Comunicación: 2,9%

Estos rubros ayudaron a moderar parcialmente el índice general, aunque sin compensar la fuerte suba de los sectores regulados.

Fuente;https://www.ambito.com/economia/estos-son-los-rubros-que-subieron-encima-la-inflacion-argentina-marzo-2026-n6266664