Estos son los desvíos programados por el avance de las obras de refuncionalización en la Ruta 143 con Fondos del Resarcimiento

La intervención integral, que comprende la reconstrucción de la vía que une San Rafael con Pareditas, requiere la interrupción de la calzada para realizar tareas de pavimentación y ensanche de banquinas en el acceso oeste.

En el marco del plan estratégico de infraestructura financiado con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, la Dirección de Vialidad informó los cortes totales de tránsito en la Ruta Nacional 143 para avanzar con las tareas de reconstrucción y mejora de la traza vial.

Los trabajos, que forman parte de la intervención integral de 107 kilómetros que une San Rafael con Pareditas, requieren la interrupción total de la circulación hasta el 13 de abril, de 8 a 18. El área afectada se sitúa entre las intersecciones de El Toledano y 20 de Junio.

Actualmente, trabajan en el ensanche de la calzada: de 6,30 m se llevará a 6,70 más un 1 metro de calzada de ambos lados. También, se preparan las intervenciones entre la rotonda del Mapa y la nueva rotonda de calle El Toledano, que incorporará nuevos cordones y banquinas.

Esquema de desvíos operativos

Para facilitar el desplazamiento de los usuarios, se determinaron los siguientes recorridos alternativos:

-Ingreso desde el oeste (hacia el Centro): el flujo vehicular se deberá desviar por calle El Toledano, continuar por Las Vírgenes y retomar hacia el este por Rawson. Se exceptúa el ingreso de proveedores y clientes en los comercios y frentistas afectados.

-Ingreso desde el este (hacia el oeste): el desvío se inicia en la calle 20 de Junio y deriva el tránsito hacia el sur por la avenida Sarmiento.

-Tránsito pesado y de carga: los vehículos de gran porte cuentan con una señalización específica a 500 metros del corte principal para realizar el desvío correspondiente de manera segura.

Detalles de la obra

Esta intervención es clave para el desarrollo del Sur mendocino, ya que contempla el ensanche y la repavimentación de la calzada. El uso de los Fondos del Resarcimiento permite concretar proyectos de alta complejidad técnica que mejorarán significativamente la seguridad vial y la conectividad productiva de la región.

Por esta razón, se solicita a la población extremar las medidas de precaución, respetar la cartelería de obra y seguir las indicaciones del personal de tránsito para evitar inconvenientes durante la jornada laboral de las cuadrillas.