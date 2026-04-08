Escuelas primarias de San Rafael recibieron más de 160 dispositivos portátiles

La Dirección General de Escuelas distribuyó más de 160 dispositivos portátiles a 27 escuelas primarias del departamento de San Rafael en el marco del programa Educación Digital y Tecnologías Educativas Conectadas (EDUTEC), una iniciativa provincial que propone una estrategia integral orientada a mejorar los aprendizajes a través de plataformas digitales, equipamiento tecnológico, formación continua y acompañamiento territorial.

La delegada de la regional Sur, María José Sanz, participó de la entrega junto a los directores de las escuelas. El evento se realizó en el Centro Cívico Provincial Cora Tejeiro de Acosta, de San Rafael, y explicó que las tablets en esta ocasión están destinadas a los estudiantes del primer ciclo de nivel primario.

“Estos dispositivos van a fortalecer los programas de lectoescritura y matemática y es parte de las acciones educativas pensadas desde el ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE para aportar más y nuevas herramientas y los estudiantes de todas las escuelas cuenten con las mismas posibilidades”, dijo Sanz.

La delegada también destacó que el programa EDUTEC recibió una nominación a nivel latinoamericano como una importante e innovadora estrategia educativa que permite mejorar la calidad y el acceso a la educación digital. “Mendoza está marcando un importante rumbo en el país, ya entregamos 780 carros digitales en toda la provincia y vamos a continuar las entregas”, completó.