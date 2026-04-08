Escuelas primarias de San Rafael recibieron más de 160 dispositivos portátiles

Destinados a estudiantes del primer ciclo, el gobierno escolar continúa fortaleciendo estrategias educativas innovadoras incorporando nuevas tecnologías en las aulas.
La Dirección General de Escuelas distribuyó más de 160 dispositivos portátiles a 27 escuelas primarias del departamento de San Rafael en el marco del programa Educación Digital y Tecnologías Educativas Conectadas (EDUTEC), una iniciativa provincial que propone una estrategia integral orientada a mejorar los aprendizajes a través de plataformas digitales, equipamiento tecnológico, formación continua y acompañamiento territorial.