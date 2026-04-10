Escuelas de niveles Inicial y Primario de San Rafael recibieron los libros Klofky 1 y 2

La entrega se realizó este jueves en la escuela 1-083 Faustino Picallo del departamento del Sur de Mendoza.

Este jueves, la Delegación Regional Sur de la Dirección General de Escuelas (DGE) hizo entrega de libros Klofky 1 y 2 establecimientos de niveles Inicial y Primario de San Rafael, en la escuela 1-083 Faustino Picallo, de este departamento.

Los directores de cada escuela estuvieron trabajando junto al personal de la Delegación, con el objetivo de que los libros lleguen a las manos de cada uno de los alumnos para continuar promoviendo el contacto directo con el libro papel y la lectura.

La entrega de estos libros se realiza en el marco de acciones que la provincia de Mendoza lleva adelante desde 2017, cuando la alfabetización inicial pasó a ocupar un sitio primordial dentro de la política educativa a través del Programa Queremos Aprender.

Queremos Aprender organiza el trabajo pedagógico desde los niveles Inicial y Primario, al entender la alfabetización como la base constitutiva del aprendizaje y la trayectoria escolar de los estudiantes.

Cabe destacar que en los próximos días la entrega de libros Klofky 1 y 2 continuará en escuelas de General Alvear y Malargüe.