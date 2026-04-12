Entre la producción y la infraestructura: los ejes que marcaron el Día de Campo

La locación de Agropecuaria Los Huarpes SRL en el distrito de Soitué Sur, San Rafael , 18 kilómetros al oeste de Alvear, no fue casual; sino que permitió enfocar el mensaje de la Cámara de Comercio alvearense en dos ejes sobre los que va a girar buena parte del discurso que el presidente de la entidad, Germán Herrada , brindará el sábado 9 de mayo en el ya famoso almuerzo oficial de la fiesta ganadera.

El primero tiene que ver con e l fortalecimiento de la ganadería en zonas bajo riego , mediante la reutilización de antiguas fincas improductivas y la inversión en tecnología para abastecer de agua y generar electricidad, entre otros menesteres, y el segundo en retomar un antiguo reclamo del departamento sureño sobre la continuidad de la traza de la ruta nacional 188, que atraviesa parte de San Rafael y pretende unir a General Alvear con Malargüe en forma directa.

“Tendremos que buscar inversores de afuera, como estamos haciendo con las cámaras de San Rafael y Malargüe para el paso Las Leñas, pero esta ruta en particular creemos que hoy puede tener rentabilidad y será más fácil conseguir los fondos” reflexionó Herrada.

Entre Godoy Cruz y Capital, Molero se queda en Alvear

Oficiando como anfitrión de la comitiva del gobierno mendocino que encabezó la vicegobernadora Hebe Casado junto al presidente de la Cámara de Diputados Andrés ‘Peti’ Lombardi, los ministros de gobierno e infraestructura, Natalio Mema y Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Salazar, más el intendente de Capital, Ulpiano Suárez; el jefe comunal alvearense demostró que se mantiene rápido de reflejos.

Si bien la carrera electoral de cara a 2027 todavía suena como un eco lejano, los nombres de García Salazar y Suárez ya suenan como posibles candidatos a la gobernación, y cuando la pregunta fue si el año próximo elegiría vacacionar en Godoy Cruz o en Capital, ‘Jany’ Molero zafó rápidamente invitando a ambos dirigentes (que lo flanqueaban a izquierda y derecha) a que lo hagan en la Costanera de Alvear, un proyecto para el que acaba de recibir el respaldo de la mayoría del HCD local.

“Acabamos de aprobar en el Concejo Deliberante este proyecto de más de 4.000 millones de pesos con fondos del resarcimiento para un desarrollo integral de la Costanera del Río Atuel. Así que seguramente invitaremos a nuestros amigos de Capital y de Godoy Cruz a veranear al Río Atuel” respondió el intendente, con una velocidad digna de Floyd Mayweather.

Fuego cruzado contra la autonomía de San Rafael

Tanto Peti Lombardi como Hebe Casado volvieron a cuestionar la convocatoria a elecciones de convencionales para redactar la carta orgánica de San Rafael que realizó el municipio que comanda el justicialista Omar Félix en febrero.

El legislador confirmó que la Justicia mendocina ya corrió vista al municipio sureño tras la presentación del gobierno provincial, apuntando específicamente a un conflicto de poderes. “Esa convocatoria a elecciones estaba, a nuestro entender, primero apartado de lo que dice la Constitución Nacional, que dice que es la provincia la que tiene que arreglar las autonomías municipales, y en segundo lugar, ahora vamos a empezar con el tratamiento del proyecto de reforma constitucional en la Legislatura. El martes va a estar el ministro de Gobierno, Natalio Mema, explicándolo en las comisiones y vamos a empezar con el tratamiento para avanzar en una autonomía municipal” adelantó Lombardi.

“Lo que estamos buscando es respetar la Constitución Nacional. Su artículo 123 dice expresamente que hay que avanzar en las autonomías municipales pero que es atribución de las provincias para darle un encuadre legal. Nos parece que lo oportuno es esta enmienda a la Constitución de la provincia, lo que se puede hacer sólo una vez por año” agregó el presidente de la Cámara Baja.

Por su parte, Casado aseguró que la autonomía ya existe, y que “ya tenemos bastante”, pero que, si bien muchos municipios la aplican para diversas actividades, otros en cambio la llevan al terreno judicial. “Como por ejemplo los preventores viales, lo que tiene que ver con la ley de seguridad vial, donde hubo un municipio que la judicializó para no tenerlos. Entonces, cuando tienen la posibilidad la rechazan judicialmente y después hacen política diciendo que no tienen autonomía” disparó la mandataria, en clara alusión a la gestión Félix.

Asimismo, lejos de declinar una posible candidatura en su departamento para el año próximo, aseguró que sería “divertido” (sic) un enfrentamiento “mano a mano” con Emir u Omar Félix. “Me encantaría poder volver a mi lugar en el mundo que es San Rafael, pero obviamente dentro de un proyecto y con los consensos necesarios, y sobre todo si eso sirve para desbancar a los feudos” concluyó.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/entre-la-produccion-y-la-infraestructura-los-ejes-que-marcaron-el-dia-campo-n5987329