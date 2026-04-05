En Semana Santa, Mendoza volvió a ser uno de los destinos más elegidos del país

El Área Metropolitana registró una ocupación de 91 %, mientras que destinos como Ruta 82, Cacheuta y Potrerillos alcanzaron niveles prácticamente plenos. En tanto, San Rafael estuvo en 78 % en sus villas turísticas y en 76 % en la ciudad. General Alvear presentó 80 % de ocupación, y Malargüe, 70 %. El Valle de Uco, el Este provincial y Alta Montaña también mostraron una muy buena performance.

La provincia de Mendoza cerró el fin de semana extralargo de Semana Santa 2026 con un balance altamente positivo, alcanzando un promedio de 85 % de ocupación hotelera y posicionándose entre los cinco destinos más elegidos de la Argentina.

Este año, el feriado religioso coincidió con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en un contexto particular marcado también por la cercanía del reciente fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A pesar de las previsiones de una posible baja en la demanda, los niveles de ocupación superaron las expectativas.

Cabe recordar que la Semana Santa no se rige por el calendario gregoriano tradicional, sino por un sistema de cálculo basado en la primera luna llena de la primavera en el hemisferio norte.

Este método implica que la fecha de la Pascua puede variar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Como consecuencia, todas las celebraciones asociadas a la Semana Santa, como el Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el Viernes Santo, también cambian cada año.

Semana Santa en Mendoza

El Área Metropolitana registró una ocupación de 91 %, mientras que destinos como Ruta 82, Cacheuta y Potrerillos alcanzaron niveles prácticamente plenos. En tanto, San Rafael estuvo en 78 % en sus villas turísticas y el 76 % en la ciudad; Alvear presentó 80 % de ocupación y Malargüe, 70 %. El Valle de Uco, el Este provincial y Alta Montaña también mostraron una muy buena performance.

Uno de los grandes atractivos para la zona Norte de la provincia fueron los eventos deportivos como el que se desarrolló en el Parque de Montaña, el Campeonato Argentino de MTB 2026, entre otros.

Según los datos del Observatorio Turístico del Emetur, durante el período de Semana Santa 2026, la provincia registró un sólido desempeño turístico, con una afluencia total de 69.213 visitantes y una ocupación de alojamientos de 85 % a nivel provincial.

El impacto económico total se estima en $19.201 millones de pesos. Este resultado es producto de una estadía promedio de 3 días y un gasto diario por persona de $92.519.

“Mendoza volvió a demostrar su fortaleza como destino turístico. Veníamos de un fin de semana largo reciente y, aún así, logramos un 85 por ciento de ocupación promedio, lo que habla del trabajo sostenido en difusión y lo atractivas que resultaron las mansas promociones”, destacó Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo.

La funcionaria también subrayó la diversidad de la demanda: “No solo recibimos turistas nacionales, sino también visitantes de países limítrofes como Chile, Brasil y Uruguay, además de turistas internacionales de otros destinos con feriados que coinciden con el de Argentina. Es un feriado que moviliza al mundo”.

El otoño mendocino volvió a ser uno de los grandes atractivos, con condiciones climáticas ideales que invitan a disfrutar de la naturaleza, el vino y la gastronomía. En este marco, uno de los eventos más convocantes fue el Música Clásica por los Caminos del Vino, que ofreció más de 55 conciertos en los 18 departamentos de la provincia, con carácter solidario.

“Es un festival único en su género, que permite integrar cultura, turismo y solidaridad. Hemos visto una gran participación de mendocinos y turistas en toda la provincia”, agregó Testa.

El movimiento turístico generó un impacto económico significativo, con beneficios que se distribuyen en toda la cadena de valor: alojamiento, gastronomía, transporte y comercio en general. “El turismo es trabajo y dinamiza la economía. Un visitante es un residente temporal que consume en múltiples rubros, no solo en hotelería y gastronomía”, remarcó la titular del Emetur.

Como lo muestra el estudio cualitativo que realizó el ente, en 2025, otro dato relevante fue la consolidación del turismo espontáneo, con viajeros que deciden sus escapadas a último momento, especialmente en el segmento de cercanía. Esta tendencia se ve favorecida por la amplia oferta de la provincia, que incluye desde campings y hostels hasta hoteles de alta gama y experiencias de lujo.

En ese sentido, Testa destacó: “Mendoza tiene propuestas para todos los bolsillos, con una excelente relación precio/calidad. Desde promociones como Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento, hasta experiencias premium, lo que nos permite llegar a distintos perfiles de turistas”.

Finalmente, los niveles de satisfacción de los visitantes se mantienen altos. Las experiencias en la provincia cuentan con 95 por ciento de valoración positiva y más del 65 por ciento se muestran satisfechos con la relación precio/calidad de los principales servicios turísticos”, concluyó.

Con estos resultados, Mendoza reafirma su posicionamiento como

uno de los destinos turísticos más competitivos del país, incluso en contextos desafiantes, consolidando una actividad que no se detiene y continúa generando desarrollo en toda la provincia.