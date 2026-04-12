En San Rafael se conmemoró el «Día Mundial de Concientización sobre el Autismo»

La fecha se conmemora cada 2 de abril y convoca a la comunidad a participar de una jornada especial orientada a promover la inclusión y visibilizar esta condición.

Con una nutrida cantidad de público se llevó a cabo la edición número 17 de la tradicional “caminata azul”, donde los participantes se sumaron con una prenda o un globo de ese color, símbolo internacional de concientización sobre el autismo.

Además, hubo un espacio informativo donde se brindó asesoramiento, se entregó folletería y también se realizó acompañamiento a familias y personas interesadas en la temática.

También estuvo la Banda de Música de la Policía de Mendoza y -para cerrar- se realizaron diferentes propuestas abiertas al público.

La organización estuvo a cargo del Municipio de San Rafael junto a La Red y el espacio Familias Genias.

Bajo el lema “Tejiendo Redes” se vivió una jornada para generar conciencia, promover la inclusión y acompañar a las personas con autismo y sus familias.