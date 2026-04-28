En la previa del mundial, llega la «Copa albiceleste»

Para combatir la ansiedad por la espera de ver Lionel Messi y la Scaloneta en el verde césped, desde el Municipio de San Rafael se está preparando un gran torneo de FIFA en las Xbox del Punto Digital.

La propuesta, impulsada por el área de Desarrollo Tecnológico, se llevará a cabo durante los sábados de mayo en la sede de Montecaseros 1720.

La “Copa Albiceleste” tendrá dos categorías: secundarios (para chicos de entre 15 y 18 años) y libre (jóvenes de 18 en adelante).

La inscripción es libre y gratuita, y puede realizarse de manera presencial en el Punto Digital o a través del formulario https://forms.gle/755vA8tgRCyBbuLS9. Para más información hay que contactarse a través del Instagram @desarrollotecnologicosr.

“La propuesta apunta a compartir en comunidad y que los jóvenes se acerquen a nuestro punto digital, espacio que ofrece capacitaciones tecnológicas, computadoras, sala de microcine y espacios de juego a través de las X-Box”, explicó Micaela Pagano, integrante de la organización del evento.