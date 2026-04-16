En Chile, Cornejo mantuvo reuniones clave para fortalecer la exploración minera en Mendoza

El Gobernador encabezó reuniones con BHP y Teck Resources para avanzar en la instalación de operaciones, el desarrollo de proyectos y la consolidación de Mendoza como una plaza confiable para la inversión minera a escala internacional.

En el marco de su participación en la CESCO Week, en Santiago de Chile, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, comenzó la jornada de este miércoles con una agenda de alto nivel. Las actividades incluyeron reuniones con las principales compañías mineras del mundo. Se trata de BHP y Teck Resources, dos de los actores centrales de la minería global, con quienes el mandatario avanzó en líneas de trabajo vinculadas a la exploración, la instalación de operaciones en la provincia y una agenda común basada en sostenibilidad e integración regional.

Con esta agenda, Mendoza busca consolidar su posicionamiento en el escenario minero internacional al fortalecer vínculos directos para generar condiciones para transformar su potencial geológico en desarrollo productivo e inversión. Durante las reuniones, el mandatario mendocino estuvo acompañado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, y el director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal.

Cornejo se reunió con directivos de BHP, una de las compañías líderes a nivel mundial. Participaron René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos para Sudamérica; Camilo Trow, gerente de Descubrimiento, y Santiago Cichetti, gerente de Asuntos Corporativos. Allí se dio continuidad a una agenda centrada en el desarrollo sostenible de la actividad y en la articulación regional como condición para escalar proyectos.

La agenda continuó con autoridades de Teck Resources, entre ellas Stuart McCracken, vicepresidente de Exploración; Sam Roffey, directora de Exploración, y parte de su equipo técnico global. Allí, la compañía expuso los avances en el relevamiento geológico de Mendoza y manifestó su interés en “profundizar estudios para avanzar hacia proyectos concretos en la provincia».

Tras los encuentros, el Gobernador Cornejo destacó el nivel de avance de las conversaciones y el interés de las empresas en Mendoza. Al mismo tiempo, el director de Minería, Jerónimo Shantal, explicó que con BHP y Teck Resources “seguimos trabajando en una agenda vinculada al desarrollo sostenible y la integración regional, que son claves para el crecimiento del sector”.

También remarcó que las compañías valoran las condiciones que ofrece Mendoza para el desarrollo de la actividad, al señalar que han relevado información geológica de la provincia y “tienen un interés concreto en seguir avanzando en el estudio de su potencial, con la mirada puesta en proyectos específicos”.