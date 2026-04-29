Empresarios de sectores clave respaldaron el rumbo económico de Milei, pero alertaron que el proceso «requerirá de dolor»

En el marco de la Expo EFI, representantes relevantes del empresariado destacaron los avances del Gobierno en el orden macro o en medidas como el RIGI. Sin embargo, marcaron algunas cuestiones en el «debe».

La tarde de la primera jornada de la Expo EFI , donde Ámbito fue Media Partner, fue dominada por paneles de importantes empresarios , quienes destacaron las virtudes del modelo económico actual y marcaron los principales desafíos hacia adelante. A grandes rasgos, hubo un denominador común: guiños al rumbo del Gobierno y banca de cara a las elecciones de 2027, pero exigencias de mayores avances en materia impositiva.

En primer lugar estuvo el panel «Economía real y transformación productiva», que contó con la participación de I gnacio Costa, General Manager de la minera Rio Tinto Lithium, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), Santiago Mignone, Socio en la firma de consultoría PwC y Gustavo Weiss , titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) .

Uno de los momentos destacados del panel se dio cuando el moderador, José del Río, le preguntó al público presente si su situación económica es mejor que hace un año. Solo cuatro manos se levantaron entre la multitud.

Sin embargo, ante la consulta sobre las expectativas a futuro, la gran mayoría respondió de manera positiva. Ese fue el hilo conductor del panel: « hoy no estamos como querríamos, pero el rumbo es el correcto y hay que defenderlo «.

Los grandes empresarios apoyan al Gobierno, pese a la disparidad sectorial

De los sectores representados, la construcción es el único que aparece entre los «perdedores» del modelo económico del presidente Javier Milei. Al respecto, Weiss recalcó que «la construcción en todo el mundo hiperreacciona a los ciclos económicos: cuando el ciclo es positivo crece mucho más, y cuando es negativo cae mucho más». Si bien marcó que la caída en la actividad y el empleo tuvo un cierto freno, el nivel actual sigue siendo muy inferior al del último pico.

Pese a los problemas del sector, el ingeniero en telecomunicaciones, mecánico y electricista, sostuvo que «estamos en camino a un país normal, donde hay cosas que no se discuten más, como el orden macro, la inflación o la emisión espuria». En ese sentido, afirmó que «el principal objetivo de política económica que tiene que tener este Gobierno para mantener el rumbo es ganar las elecciones en 2027».

Pero para eso, advirtió, el oficialismo debería «pensar qué hacer para atender al vasto sector que la está pasando mal, porque se necesita que esa gente acompañe por muchos años«. «El rumbo es adecuado, pero en Argentina hay gente que en el transcurso la va a pasar mal«.

Por su parte, para Mignone «la sociedad entendió que había que abandonar un modelo de gestión que en definitiva no gestionaba y afectaba libertades». En esa línea, convocó a la sociedad a abrazar el rumbo, porque todavía la transformación está en marcha. «Eso va a requerir de dolor. Con distintas velocidades, con mucha heterogeneidad entre los sectores, pero tenemos que persistir para poder cruzar el puente».

Sobre la situación de los sectores o empresas relegadas, Costa replicó el mensaje que una de sus pymes proveedoras le dejó a sus pares: «tenés que ser más eficiente, porque si no vas a caer«.

A su turno, Idígoras señaló que «hay que buscar la forma en la cual podamos convencer a toda la ciudadanía y a la política en general de que este es el único camino que que tenemos que transitar«.

Los desafíos hacia adelante de la economía argentina, según el empresariado

Weiss subrayó al déficit de infraestructura como uno de los principales problemas del país y lo adjudicó a la muy baja inversión. «Solo para mantener la infraestructura que tenemos necesitaríamos invertir u$s24.000 ó u$s25.000 millones anuales. En los últimos largos años habremos invertido, en promedio, a lo sumo u$s7.000 millones«, profundizó.

En cuanto a la participación del sector privado y del Estado en las obras, Weiss expresó su lema «tanta inversión privada como sea posible y tanta inversión pública como sea necesaria». «Hay infinidad de obras que no son financiables por el capital privado porque no tienen rentabilidad, como el caso de viabilidad nacional», acotó.

A su turno, Idígoras hizo hincapié en la necesidad de «prohibir la prohibición de exportaciones», en referencia a las retenciones, los cupos de exportaciones y los diferentes controles sobre el comercio exterior. «La soja sigue pagando 24% de impuestos por arriba de toda la economía argentina cada vez que le exportamos al mundo, mientras Brasil y Estados Unidos son una topadora de crecimiento en este contexto geopolítico mundial».

Por su parte, Costa destacó que el RIGI permitió la inversión de su compañía en Salta por u$s2.700 millones, pero aclaró que, dado que los desembolsos de financiamiento son a largo plazo, lo que los inversores se preguntan es si el RIGI va a tener continuidad, gobierne quien gobierne. La continuidad de

Para Mignone, el principal desafío de la economía argentina es de competitividad. «Ya aprobada la modernización laboral, lo que más ruido hace hoy es la cuestión impositiva, que en algún momento tiene que ser discutida y resuelta».

Fuente:https://www.ambito.com/economia/empresarios-sectores-clave-respaldaron-el-rumbo-economico-milei-pero-alertaron-que-el-proceso-requerira-dolor-n6271865