El taller “Escriturisa” llega al ECA Sur con una propuesta de bienestar emocional

La Subsecretaría de Cultura invita al taller Escriturisa, una propuesta que combina escritura y risoterapia para el bienestar emocional, coordinada por la escritora y actriz Sol Cival.

El «Taller Escriturisa» se realizará el jueves 9, de 18.30 a 20, en el ECA Sur, ubicado en avenida Mitre y El Libertador, kilómetro 0 de San Rafael. La propuesta combina escritura y risoterapia para el bienestar emocional y estará a cargo de la escritora y actriz Sol Cival.

Los cupos son limitados. Para más información e inscripciones, comunicarse al 2604513742.

El taller

La iniciativa propone un abordaje integral del bienestar a través de dos herramientas complementarias. Por un lado, la escritura funciona como un canal de expresión que permite exteriorizar pensamientos y emociones con libertad. Además, actúa como un regulador bioquímico, ya que estimula la producción de hormonas y neurotransmisores que favorecen el estado anímico. A su vez, se plantea como una vía de acceso a patrones, hábitos y creencias alojadas en el inconsciente, posibilitando su identificación y transformación.

Por otro lado, la risoterapia se presenta como un recurso de autorregulación psicofísica. A través de la risa, el cerebro interpreta señales de bienestar que contribuyen a disminuir los niveles de estrés, regulando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Esta práctica se desarrolla bajo protocolos específicos que garantizan un ambiente cuidado, de respeto y confianza, donde las personas pueden expresarse libremente.

La Subsecretaría de Cultura continúa impulsando propuestas que integran el arte y el bienestar, generando espacios accesibles para el desarrollo personal y la salud emocional de la comunidad.