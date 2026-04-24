La Cámara de Senadores se renovó a partir de este jueves con la jura de los nuevos legisladores que estarán en el periodo 2026-2030. En lo político, la nueva conformación marca el ingreso a la Cámara Alta de los representantes de La Libertad Avanza, que tendrán bloque aparte de Cambia Mendoza.

En total, la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza suman 24 de las 38 bancas que tiene la cámara, por lo que no sólo cuentan con los números necesarios para tener quorúm propio, sino que está a tan sólo dos votos de la mayoría especial.

Los mileístas tendrán un bloque de cinco senadores, todos debutantes en política y en la actividad legislativa. Será la tercera fuerza de la cámara, en cantidad de representantes. El nombre que sobresale en este listado es el de Macarena D’Ambrogio, actual pareja del titular de La Libetad Avanza, Facundo Correa Llano.

Sin embargo, el radicalismo mantendrá la mayoría, ya que estará integrado por 19 senadores, mientras que el Partido Justicialista quedará como primera minoría, con una bancada reducida en función del último resultado electoral: 7 senadores.

La senadora por Capital, Natacha Eisenchlas, se mantendrá como jefa de bloque, mientras se producen algunos regresos, como el de Néstor Majul que, tras un paso por el Gobierno nacional, tendrá otra experiencia legislativa. Entre las nuevas figuras aparece Silvia Cornejo, hermana del gobernador Alfredo Cornejo.

El PJ partido y el posible salto

El Partido Justicialista quedó con tan sólo 7 bancas en el nuevo Senado, pero con una configuración completamente distinta.

El sector de los intendentes, sólo tendrá 5 bancas (Adriana Cano, Mauricio Sat, Luis Novillo, Luz Llorens y Pedro Serra) y tendrá su propio bloque. En tanto, Félix González y Omar Parisi tendrán su propio bloque, llamado Fuerza Patria.

Por el momento, La Unión Mendocina cuenta con 3 legisladores Flavia Manoni, Marcos Quatrini y Ariel Pringles, aunque todo podría cambiar en las próximas horas, ya que hay negociaciones abiertas para que Pringles pase al bloque justicialista, algo que podría confirmarse en los próximos días.

Finalmente, el PRO, el Partido Demócrata y el Partido Verde tendrán solo un representante. El último monobloque es el de un peronista, Podemos, con Duilio Pezzutti.