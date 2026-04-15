Comenzó el tratamiento de la autonomía municipal en la Legislatura provincial, actividad que contó con funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes explicaron los alcances que tendrá esta modificación en los departamentos. En concreto, el Ejecutivo busca darle un marco regulatorio a las Cartas Orgánicas que podrían realizar las comunas en el caso de que esta propuesta se apruebe.

Uno de los puntos clave es la imposibilidad del cobro de impuestos por parte de los municipios, detallando explícitamente que pueden cobrar solo por los servicios públicos que presten, mientras que seguirán recibiendo recursos de manera normal a través de la ley de coparticipación provincial.

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Otro punto clave es la eliminación de la obligación que tenían los municipios de renovar la mitad de los miembros de los Concejos Deliberantes cada dos años, aunque continúa la obligación de que los periodos de los concejales sean de 4 años.

De esta manera, en el caso de que se apruebe esta modificación en la Legislatura y en un referéndum posterior, los departamentos podrán renovar a todos los integrantes de su órgano deliberativo en la misma elección en la que votan en la categoría intendente.

Esto es posible gracias a la nueva redacción del artículo. En la legislación vigente se establece expresamente que “la administración de los intereses y servicios locales en la capital y cada uno de los departamentos de la Provincia, estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un Departamento Ejecutivo y otro Deliberativo, cuyos miembros durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones, renovándose el Departamento Deliberativo por mitades cada 2 años”.

Este último punto se elimina en la redacción del nuevo texto. De esta manera, los intentendentes podrían estar toda su gestión con un mismo Concejo Deliberante.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/el-proyecto-de-autonomia-municipal-abre-la-puerta-a-menos-elecciones-y-prohibe-cobrar-impuestos/