San Rafael, Mendoza jueves 23 de abril de 2026
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El Museo de Historia Natural celebra el «Dia del Libro» con actividades abiertas a la comunidad

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 23 abril, 2026

En el marco del Día del Libro, este jueves 23 de abril, el Museo de Historia Natural de San Rafael organiza una serie de actividades abiertas al público en general, con el objetivo de poner en valor esta fecha y fortalecer el vínculo entre la lectura, la escritura y la ciencia.

La propuesta incluirá una charla a cargo de Mariano Lázaro, bibliotecario del museo, quien abordará la influencia del libro y la escritura en el ámbito científico.

Además, participará Oscar Villegas, histórico imprentero de la institución, quien compartirá su experiencia y destacará el rol fundamental de la imprenta en la producción de publicaciones del museo, especialmente en la difusión de los trabajos del doctor Humberto Lagiglia.

Actualmente, el museo conserva en una sala especial la antigua imprenta, junto a numerosos elementos utilizados décadas atrás, como planchas de cobre, tintas y otros insumos que formaron parte del proceso de impresión.

Como cierre de la jornada, Mónica Montenegro y Carolina Edwards llevarán adelante un taller literario.

Las actividades se desarrollarán de 15 a 18 horas, con entrada libre y gratuita. Si bien no se requiere inscripción obligatoria, se solicita a los interesados enviar un correo electrónico a museohistorianatural@sanrafael.gov.ar para una mejor organización de los asistentes.

 

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