El Museo de Historia Natural celebra el «Dia del Libro» con actividades abiertas a la comunidad

La propuesta incluirá una charla a cargo de Mariano Lázaro, bibliotecario del museo, quien abordará la influencia del libro y la escritura en el ámbito científico.

Además, participará Oscar Villegas, histórico imprentero de la institución, quien compartirá su experiencia y destacará el rol fundamental de la imprenta en la producción de publicaciones del museo, especialmente en la difusión de los trabajos del doctor Humberto Lagiglia.

Actualmente, el museo conserva en una sala especial la antigua imprenta, junto a numerosos elementos utilizados décadas atrás, como planchas de cobre, tintas y otros insumos que formaron parte del proceso de impresión.

Como cierre de la jornada, Mónica Montenegro y Carolina Edwards llevarán adelante un taller literario.

Las actividades se desarrollarán de 15 a 18 horas, con entrada libre y gratuita. Si bien no se requiere inscripción obligatoria, se solicita a los interesados enviar un correo electrónico a museohistorianatural@sanrafael.gov.ar para una mejor organización de los asistentes.