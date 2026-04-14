El municipio y SUTE avanzan en el diálogo conjunto para el diseño de proyectos educativos

El Intendente Celso Jaque junto a autoridades municipales y del SUTE Malargüe se reunió con representantes gremiales para analizar la realidad educativa y proyectar mejoras en el sistema local.

El Intendente de Malargüe, Celso Jaque, encabezó un encuentro junto al Secretario de Desarrollo Humano Prof. Juan José Narambuena, el Director de Educación Prof. Gustavo Cabaña con las autoridades del SUTE Malargüe, representadas por las profesoras Daniela Romero y Paola Molina. La reunión tuvo como eje central el intercambio de ideas y el análisis de distintos proyectos vinculados al ámbito educativo del departamento.

Durante el encuentro, las partes dialogaron sobre la situación actual de la educación en Malargüe, compartiendo miradas y experiencias desde sus respectivos roles. El espacio permitió poner en común preocupaciones, desafíos y posibles líneas de acción para fortalecer el sistema educativo local.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener estos ámbitos de diálogo, entendiendo que la construcción de políticas educativas efectivas requiere la participación activa de todos los actores involucrados. En este sentido, remarcaron que escuchar a quienes forman parte del sistema educativo es fundamental para avanzar en soluciones concretas y consensuadas.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera articulada para promover una educación de calidad, inclusiva y con mayores oportunidades para la comunidad.

El encuentro se enmarca en una serie de acciones impulsadas por la gestión municipal, orientadas a consolidar el trabajo conjunto y fortalecer el desarrollo educativo en el departamento.