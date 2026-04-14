El municipio ofrece talleres cortos e itinerantes de tapicería y cocina

Se trata de capacitaciones en cuatro clases que se irán realizando en diferentes puntos de barrios y distritos durante todo el año.

Ambas propuestas están orientadas tanto al aprendizaje de oficios como al fortalecimiento de la economía familiar. A través de las redes sociales del Municipio de San Rafael se darán a conocer las fechas de cada propuesta.

El taller de cocina, denominado “Cocinando en Casa”, está organizado en tres etapas: una primera dedicada a la panificación dulce y salada, una segunda centrada en la elaboración de pastas y una tercera enfocada en la preparación de platos saludables.

Por su parte, el espacio de tapicería ofrece formación específica en técnicas como capitoné y canelón, incluyendo la confección de respaldos de cama, aunque también contempla instancias iniciales para quienes comienzan desde cero.

“Actualmente, la matrícula oscila entre 40 y 50 alumnos, lo que ha superado la capacidad inicial prevista. En este sentido, ya proyectamos llevar estos talleres a distintos distritos del departamento”, señaló Mónica López, coordinadora de los talleres itinerantes.