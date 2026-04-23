El municipio firmó el comodato para la producción local de una cantera de áridos

Se trata de un contrato de comodato con el empresario Félix Chayle para desarrollar la cantera en Arroyo La Bebida, bajo estrictos controles legales y técnicos.

En el marco de una política sostenida de fortalecimiento del desarrollo productivo, la Municipalidad de Malargüe avanzó en la formalización de un acuerdo clave para la explotación de recursos naturales en el departamento. En cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza N.º 2.365/2.026, se llevó a cabo la firma del contrato de comodato que autoriza la explotación de la cantera de áridos Chayle, ubicada en el Arroyo La Bebida.

El convenio fue suscripto en representación del Intendente Celso Jaque junto al empresario Félix Chayle, y tiene como objetivo habilitar la extracción de minerales de tercera categoría, principalmente áridos, insumos fundamentales para la construcción y el desarrollo de infraestructura.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que este acuerdo no solo regulariza la actividad, sino que también garantiza que la explotación se lleve adelante dentro de los parámetros legales vigentes. En ese sentido, se remarcó la importancia de contar con herramientas normativas que permitan ejercer un control administrativo y técnico eficiente, promoviendo prácticas responsables en el uso de los recursos naturales.

La cantera ubicada en Arroyo La Bebida representa un punto estratégico para el abastecimiento de materiales en la región, lo que contribuye directamente al crecimiento de la obra pública y privada. A su vez, se espera que la iniciativa genere movimiento económico y nuevas oportunidades laborales para vecinos del departamento.

Autoridades municipales subrayaron que este tipo de acciones forman parte de una visión integral de desarrollo, orientada a acompañar a quienes invierten, producen y apuestan por Malargüe. En este contexto, el Estado local asume un rol activo no solo como regulador, sino también como facilitador de proyectos que impacten positivamente en la economía regional.

Finalmente, desde la comuna reafirmaron el compromiso de continuar impulsando políticas que fortalezcan el entramado productivo, asegurando condiciones claras y transparentes para el crecimiento sostenido. “Seguimos acompañando a quienes generan trabajo y construyen futuro en nuestro departamento”, expresaron, destacando el valor de este acuerdo como un paso más hacia el desarrollo de Malargüe.