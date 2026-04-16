El Municipio donó un terreno para la construcción de la Esc. Técnica «Jorge de la Reta»

El objetivo es que la institución educativa tenga la posibilidad de contar con un lote para la construcción de un edificio propio.

El inmueble, ubicado en la intersección de avenida Pedro Vargas y calle Braña, cuenta con una superficie de 3.597,63 m². Se trata de un terreno que fue cedido hace algunos años por la firma San Agustín S.A.

En octubre de 2025, la directora del establecimiento, María Laura Sánchez, elevó una solicitud formal al Intendente solicitando la posibilidad de contar con un terreno. Es que la escuela funciona en un inmueble alquilado en Deoclecio García y Maza.

El HCD aprobó la donación en favor de la institución educativa para que puedan empezar a delinear el sueño de la “casa propia”.

Sobre la donación el concejal Néstor Ojeda destacó que “es un paso muy importante para esta institución educativa y para todo San Rafael”.