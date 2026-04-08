El Municipio adquirió una «central para comunicaciones telefónicas»

Se trata de una inversión muy importante, que reemplaza al actual y obsoleto sistema por una tecnología moderna, ágil y eficaz, que además representa un significativo ahorro para las arcas del Municipio.

Tras la adquisición de los aparatos, el siguiente paso del área de Telecomunicaciones del Municipio de San Rafael, será la instalación de la central y los correspondientes equipos telefónicos, mientras Movistar Argentina avanza en la presentación del proyecto técnico de migración de tecnología.

Gracias a esta inversión, en poco tiempo más, los usuarios que requieran atención por parte del Municipio de San Rafael en virtud de reclamos u otros servicios, lo harán a través de un sistema de comunicación de calidad.

Vale recordar que además del 4449200 (conmutador municipal), el Municipio atiende a sus vecinos a través del 0800-222-0600.