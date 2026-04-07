El IDITS convoca a pymes locales a una nueva jornada de asesoramiento en financiamiento  

Se inicia el cronograma anual de eventos con un encuentro gratuito donde se darán a conocer las opciones de financiamiento para pymes de todos los sectores industriales y de servicios de la provincia. Cupos limitados con inscripción previa .

El Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) invita a pymes de Mendoza a la jornada de asesoramiento “Apalancá tu pyme – Entrevistate con expertos y accedé al financiamiento”, que se realizará el miércoles 15, a partir de las 8.45, en el SUM del Edificio Central del Parque TIC, Rafael Cubillos 2056, Godoy Cruz.

Acceder a un crédito suele ser uno de los desafíos más complejos para las pymes mendocinas, la burocracia, la falta de información sobre las herramientas disponibles, la dificultad para conformar una carpeta documental sólida, la constitución de avales de garantías, el desconocimiento sobre a qué institución financiera acudir según el tipo de necesidad suelen ser barreras que frenan proyectos de crecimiento.

En este marco, se organiza esta jornada de asesoramiento personalizado gratuito para pymes, para favorecer su acercamiento al sistema financiero local, brindarles información clara y actualizada sobre los instrumentos de financiamiento disponibles como también asesorarlos en el armado y la revisión de sus carpetas documentales para la solicitud de créditos y garantías.

Específicamente podrán consultar de manera personalizada sobre algunos aspectos como:

-Capital de inversión: líneas de crédito para adquisición de maquinaria, equipamiento, infraestructura y proyectos de expansión,

-Capital de trabajo: instrumentos financieros para sostener el ciclo operativo, cubrir necesidades de liquidez y financiar stock,

-Gestión de garantías: requisitos para acceder a avales de garantías,

-Mercado de capitales: alternativas de financiamiento bursátil como cheques de pago diferido, obligaciones negociables pyme y fideicomisos y

-Armado de carpeta documental: qué documentación exigen las entidades, cómo organizarla y cómo presentarla para maximizar las chances de aprobación.

El encuentro tendrá modalidad dinámica, participativa y centrada en la consulta directa, ya que los asistentes podrán acercarse libremente a los referentes de entidades de financiamiento bancarias, no bancarias, del mercado de capitales y SGR de la provincia.

Para más información, escribir a mgilobert@idits.org.ar