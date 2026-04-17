El HCD acompañó el 25° aniversario de la Escuela “El Molino”

El HCD participó del acto conmemorativo por el 25° aniversario de la Escuela N° 4-195 “El Molino”, una institución que se ha consolidado como un pilar educativo y social en el departamento. El HCD participó del acto conmemorativo por el 25° aniversario de la Escuela N° 4-195 “El Molino”, una institución que se ha consolidado como un pilar educativo y social en el departamento.

Durante la ceremonia, el presidente del HCD, Nahuel Arscone, junto a los concejales Adrián Reche, Adriana Napolitano y Romina Giordano acompañaron a la comunidad educativa en esta significativa celebración.

En ese marco, el cuerpo legislativo hizo entrega de la Declaración de Interés Educativo y Social, una iniciativa impulsada por el concejal Adrián Reche, en reconocimiento a la destacada trayectoria de la escuela y su valioso aporte a la comunidad. En ese marco, el cuerpo legislativo hizo entrega de la Declaración de Interés Educativo y Social, una iniciativa impulsada por el concejal Adrián Reche, en reconocimiento a la destacada trayectoria de la escuela y su valioso aporte a la comunidad.

Por su parte el presidente del HCD Nahuel Arscone expresó: “Celebrar estos 25 años es reconocer el esfuerzo de docentes, estudiantes y familias que han construido una escuela comprometida con la formación y los valores. Desde el Concejo vamos a seguir acompañando y fortaleciendo estos espacios”.

Además Adrián Reche destacó: “La Escuela El Molino es un ejemplo del compromiso con la educación pública y del trabajo sostenido junto a la comunidad. Este reconocimiento busca poner en valor ese camino recorrido y acompañar su crecimiento”.

La institución, expresa el Director Profesor Gustavo Cañadas, inició sus actividades en 2001 con el objetivo de brindar educación secundaria acorde a las necesidades de la comunidad adyacente, lo cual ha logrado fortalecer su identidad a lo largo de los años. En 2011 adoptó el nombre “El Molino”, consolidando su vínculo con la comunidad y su perfil educativo con orientación en Ciencias Naturales. La institución, expresa el Director Profesor Gustavo Cañadas, inició sus actividades en 2001 con el objetivo de brindar educación secundaria acorde a las necesidades de la comunidad adyacente, lo cual ha logrado fortalecer su identidad a lo largo de los años. En 2011 adoptó el nombre “El Molino”, consolidando su vínculo con la comunidad y su perfil educativo con orientación en Ciencias Naturales.

Además de su labor académica, la escuela se ha destacado por el desarrollo de diversos proyectos socioeducativos, como la Expo Molino, la radio escolar que actualmente esta en la frecuencia 99.9 y se denomina Voces del Molino, la realización de murales comunitarios, iniciativas que promueven la participación, el pensamiento crítico y el compromiso ciudadano.