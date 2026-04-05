El golazo de cabeza de Lionel Messi en el estreno del estadio del Inter Miami que sirvió para el empate frente a Austin FC

Inter Miami enfrentó a Austin FC por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) con un condimento especial, ya que estrenó el Nu Stadium, donde las Garzas harán de local a partir ahora. En una noche emotiva, Lionel Messi fue protagonista del encuentro para anotar el primer gol de su equipo en el flamante escenario ubicado en el Freedom Park.

El capitán del Inter y la selección argentina marcó de cabeza a los 9 minutos del primer tiempo para igualar rápidamente el encuentro 1-1 luego del impacto del Austin en el comienzo, cuando se adelantó tras el tanto de Guilherme Biro. La Pulga conectó un centro de Ian Fray en la banda derecha y vulneró al arquero Brad Stuver. Su gol, no obstante, fue insuficiente para su equipo, ya que a los 53 minutos llegó el 2-1 de Austin tras una pelota que él perdió en su campo y aprovechó Jeyden Nelson para anotar. De todas maneras, Las Garzas empataron sobre el final con un tanto de Luis Suárez.

El ex jugador del Barcelona y PSG tuvo más jugadas para convertir. Contó con un tiro libre que se fue apenas desviado del palo derecho de Stuver, otro remate dentro del área que el arquero salvó con sus pies y una acción individual que terminó en un saque de arco. Inquieto como siempre, Leo generó constantes preocupaciones a la defensa rival.

Messi lleva disputados 1144 partidos oficiales (95 en Inter Miami), con 902 goles, de los cuales 83 fueron con la camiseta del cuadro rosado. Además, el campeón del mundo lleva hasta el momento 409 asistencias.

Lionel Messi volvió a convertir en una noche especial (Credit: Sam Navarro-Imagn Images) Lionel Messi volvió a convertir en una noche especial (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

El retorno de Lionel Messi a Estados Unidos tras su paso por Buenos Aires, donde participó en los amistosos internacionales de preparación para el próximo Mundial, se vivió con expectativa en el entorno del Inter Miami. Apenas pisó nuevamente el terreno de juego, el capitán argentino no tardó en dejar su marca: convirtió el primer tanto del partido para las Garzas, sumando una nueva página emotiva a su historia en la MLS.

SIMULADOR Juega y simula el camino de las selecciones hasta la final del Mundial En este partido especial el Inter Miami decidió rendir homenaje a Messi de una manera sin precedentes en la historia del fútbol profesional. La franquicia de la MLS nombró una de las tribunas principales del Nu Stadium como “Leo Messi Stand”, lo que significó la primera vez que un jugador en actividad recibe tal distinción en el estadio donde disputa sus encuentros.

La directiva del club estadounidense inauguró la Grada Este con el nombre del astro argentino. La presencia de Messi transformó el rumbo de la institución tanto dentro como fuera del campo. En lo deportivo, el equipo consiguió alzarse con sus primeros trofeos y alcanzó un nivel de competencia superior. En términos institucionales, la llegada del capitán argentino impulsó la visibilidad global de la franquicia, que pasó a ser uno de los proyectos más codiciados de la MLS.

El argentino sumó un capítulo más en el Inter Miami (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images) El argentino sumó un capítulo más en el Inter Miami (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Desde el debut de Messi, Inter Miami experimentó un crecimiento sostenido en diversas áreas. El club reforzó su imagen internacional y atrajo la atención de fanáticos y patrocinadores de todo el mundo, consolidándose como un punto de referencia en el fútbol estadounidense.

El homenaje a Messi no se limita a sus estadísticas. Si bien sus goles y asistencias han sido cruciales para el rendimiento del equipo, la dirigencia considera que su aporte trasciende lo numérico. Presenciar a Messi en acción es, para el club, una experiencia única y un motivo de orgullo que desean resaltar en cada ocasión.

La inauguración de la tribuna representa un reconocimiento a la huella imborrable que el rosarino dejó en la institución desde el primer día. Según el mensaje del club, este gesto busca perpetuar su legado y reforzar el vínculo emocional con los aficionados.

Fuente:https://www.infobae.com/deportes/2026/04/05/el-golazo-de-cabeza-de-lionel-messi-en-el-estreno-del-estadio-del-inter-miami-para-empatar-el-partido-ante-austin-fc/