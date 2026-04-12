El Gobierno potencia la plataforma MIT con el nuevo Observatorio Estadístico del Mercado Inmobiliario e Hipotecario

A través de Mendoza Inteligencia Territorial (MIT), la Provincia integrará datos clave de colegios profesionales y registros públicos para ofrecer transparencia absoluta en las operaciones inmobiliarias.

En un avance estratégico hacia la modernización del Estado y la planificación urbana, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, encaró la puesta en marcha del Observatorio Estadístico del Mercado Inmobiliario e Hipotecario.

Esta iniciativa se consolida como una pieza fundamental dentro de la infraestructura tecnológica de Mendoza Inteligencia Territorial (MIT), permitiendo que ciudadanos y profesionales accedan a información crítica con un solo clic.

La creación de este espacio surge de un convenio de colaboración entre la Dirección de Planificación Territorial, la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial, y los colegios profesionales de Agrimensores, Notarial y de Corredores Públicos Inmobiliarios, con el soporte académico de la Universidad Champagnat.

Al tener integrados a los colegios, se asegura que la información sobre los parcelarios y las transacciones que se realizan sea muy rigurosa y verificable. Esto facilitará la toma de decisiones en materia de planificación territorial mediante el uso de datos que aporte cada una de estas instituciones.

El rol central de la plataforma MIT

La plataforma Mendoza Inteligencia Territorial (MIT) será el soporte donde convergerán los datos procesados, permitiendo una visión integral del territorio. Al respecto, Matías Dalla Torre, director de Desarrollo Territorial, destacó la robustez del sistema cartográfico provincial, que ya cuenta con cerca de 300 capas de información y que ahora sumará el pulso del mercado inmobiliario en tiempo real.

“Es fundamental resaltar el papel de Mendoza Inteligencia Territorial. Todas estas nuevas capas de información se integrarán al sistema cartográfico provincial, que hoy cuenta con alrededor de 300 capas de datos que se procesan y analizan en el MIT, mientras la Universidad Champagnat va a asumir el rol de validación técnica de los informes”, señaló el funcionario.

Datos precisos para el ciudadano y el desarrollo sostenible

El Observatorio no solo busca la transparencia, sino también dotar al Estado de herramientas precisas para la creación de políticas habitacionales y de crédito. Gracias a la participación de los colegios profesionales, la información sobre transacciones y parcelas contará con un proceso de validación inédito.

Los datos servirán como insumo para el diseño de estrategias de suelo, vivienda y ordenamiento territorial; mientras que la seguridad jurídica estará dada por el sistema que permitirá conocer la situación de títulos y gravámenes, facilitando decisiones seguras para el ciudadano.

Valeria Álvarez, presidenta del Colegio Notarial de Mendoza, subrayó la importancia de esta base de datos para la vida cotidiana de los mendocinos y al respecto indicó: “Las estadísticas en materia de compraventa, de hipotecas y precios de los inmuebles son fundamentales para el trabajo diario de muchos profesionales. Dentro de la plataforma Mendoza Territorial, estos datos se incorporarán para tener una información integral de cada una de las parcelas que componen la provincia”.

Asimismo, destacó el impacto directo en la gente: “Pretendemos contribuir a la seguridad jurídica preventiva en el tráfico inmobiliario y al desarrollo sostenible de nuestra provincia. Con un simple clic, el ciudadano podrá saber si le conviene comprar o no, si puede alquilar y cuáles son las características que le darán mayor seguridad a su operación”.

Toda la información estará centralizada y disponible para su consulta en el portal oficial