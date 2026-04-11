El Gobierno depositó $980 millones para garantizar la calefacción en todas las escuelas estatales de Mendoza

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas realizó este jueves 9 de abril la transferencia del fondo de calefacción a todos los establecimientos estatales de Mendoza, con una inversión total de $980 millones.

Los recursos fueron distribuidos entre casi 1.400 edificios escolares —que albergan a más de 3.000 escuelas—, en función de la cantidad de artefactos de gas que posee cada establecimiento, de acuerdo con un relevamiento realizado en los últimos meses por la Subsecretaría de Infraestructura Escolar.

El objetivo de esta medida es que las instituciones puedan realizar de manera anticipada las reparaciones menores y la puesta a punto de los sistemas de calefacción, antes del inicio de la temporada invernal.

Estos fondos forman parte de un plan preventivo de mantenimiento que se ejecuta desde el inicio de la gestión y que busca garantizar que los establecimientos educativos cuenten con sus equipos de calefacción revisados y en condiciones de funcionamiento.

Con esta inversión del presupuesto provincial se prevé cubrir la revisión y reparación de casi 25.000 artefactos de gas, entre los que se incluyen cerca de 20.000 calefactores infrarrojos y de tiro balanceado, además de la atención de 53 calderas distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Los directivos gestionarán las reparaciones

El mecanismo de utilización de estos fondos establece que los directivos de cada escuela son los responsables de gestionar las reparaciones, mediante la contratación directa de gasistas matriculados, conforme a la normativa vigente.

De esta manera, los establecimientos pueden resolver con mayor rapidez los arreglos necesarios en calefactores, cocinas, termotanques, hornos y calderas, sin necesidad de canalizar los trabajos a través del área central de Calefacción de Infraestructura Escolar.

“Faltan más de dos meses para que comience el invierno y ya Infraestructura Escolar depositó el fondo de calefacción para todas las escuelas de la provincia, con el objetivo de que los directivos puedan poner a punto los calefactores y demás artefactos de gas que tengan los establecimientos”, señaló el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo.

Más de $5.000 millones en obras de gas y calefacción durante 2026

Además de este fondo, el Gobierno provincial ejecuta un plan de obras de gas y calefacción que superará los $5.000 millones durante 2026, destinado a intervenciones de mayor envergadura en más de 700 escuelas de Mendoza.

Estas obras incluyen reparaciones estructurales en instalaciones de gas, renovación de sistemas de calefacción y reemplazo de equipamiento, con el objetivo de garantizar condiciones seguras y adecuadas en los establecimientos educativos.

“Vamos a seguir cumpliendo con los requerimientos que establece el Enargas y avanzando con obras de fondo para dejar en óptimas condiciones los edificios escolares. Es un plan de trabajo que seguimos ejecutando y que muestra muy buenos avances”, agregó Daparo.