El Gobierno de Mendoza lanza una iniciativa junto con TikTok para impulsar emprendimientos y mipymes

La Provincia se suma como aliada estratégica de #EmprendeEnTikTok, un programa gratuito de formación, aceleración y financiamiento que busca potenciar negocios de todo el país a través de herramientas digitales.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, acompaña el lanzamiento de #EmprendeEnTikTok, una iniciativa desarrollada por TikTok con el apoyo de New Ventures, orientada a fortalecer el crecimiento de emprendimientos y mipymes argentinas mediante capacitación, mentorías especializadas y nuevas oportunidades de visibilidad en el entorno digital.

La propuesta está pensada para personas emprendedoras y micro y pequeñas empresas que busquen incorporar herramientas innovadoras para potenciar sus ventas, ampliar audiencias y profesionalizar su presencia digital.

El programa contempla dos modalidades de participación. Por un lado, clases abiertas, virtuales y gratuitas, destinadas a todas las personas interesadas en aprender a utilizar TikTok para hacer crecer su negocio. Entre los contenidos se incluyen TikTok Ads, métricas, TikTok Live, creatividad audiovisual, edición con CapCut e inteligencia artificial aplicada a contenidos.

Por otro lado, se desarrollará un Programa de Aceleración, en el que serán seleccionados 10 emprendimientos para participar de talleres intensivos y mentorías personalizadas con especialistas en negocios, creatividad y estrategias digitales. Luego, los tres proyectos más destacados accederán a capital semilla de hasta 15.000 dólares, según evaluación final de desempeño y potencial.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 5 de julio, a través del sitio oficial.

Con esta articulación, Mendoza continúa promoviendo herramientas concretas para el desarrollo empresarial, acompañando la innovación, la transformación digital y la generación de nuevas oportunidades para el sector productivo provincial.