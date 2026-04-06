El Gobierno apura la nueva Ley de Glaciares y busca aprobarla esta semana

El oficialismo en Diputados acelera el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares y espera obtener este martes un dictamen exprés para llevar el proyecto al recinto entre el miércoles y el jueves, en línea con el pedido de gobernadores aliados.

Desde el bloque aseguran que cuentan con los votos para aprobar la reforma, impulsada por mandatarios de la Mesa del Cobre para atraer inversiones mineras millonarias. Este martes se realizará un plenario de comisiones para firmar el dictamen y dejar la iniciativa lista para la sesión del miércoles 8 de abril.

El encuentro será de las comisiones de Recursos Naturales, presidida por José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz, desde las 14. Primero habrá exposiciones de invitados, incluidos gobernadores, y luego se avanzará con la firma del despacho.

La reunión se realizará tras las Audiencias Públicas del 25 y 26 de marzo, donde participaron 200 oradores presenciales y 200 virtuales sobre 100 mil inscriptos, lo que generó críticas de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

Punteo

En La Libertad Avanza creen que alcanzarán los 129 diputados para abrir la sesión y aprobar el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobado por 40 a 31 votos.

El oficialismo reúne 94 votos propios el presidente de la Cámara, Martín Menem, vota solo en casos especiales y suma el apoyo de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, unos 21 de Fuerzas del Cambio y entre 2 y 4 de Provincias Unidas.

Detalles

La reforma busca redefinir las zonas protegidas para permitir exploración y explotación económica en áreas periglaciares que hoy están restringidas para la actividad extractiva.

Uno de los cambios principales modifica los criterios de protección ambiental, lo que habilitaría actividades económicas en zonas antes protegidas, especialmente en el ambiente periglacial.

Además, el proyecto otorga mayores facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles habilitar para actividades productivas, reduciendo la intervención nacional.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno junto a gobernadores para promover inversiones mineras millonarias en el norte y Cuyo mediante el RIGI, incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024.

Entre los impulsores están los gobernadores Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, y el proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado.

Fuente:https://617.news/el-gobierno-apura-la-nueva-ley-de-glaciares-y-busca-aprobarla-esta-semana/