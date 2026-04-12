El ECA Sur será sede de un conversatorio en el marco de la muestra “Desde el amor”

El lunes 13, a las 19, el Espacio Contemporáneo de Arte Enrique Sobisch (San Rafael, Km 0) será sede de un conversatorio con las artistas visuales que integran el colectivo de arte Intuiciones. La entrada es gratuita y abierta a la comunidad.

Este encuentro propone un espacio de diálogo cercano con el público, donde se compartirán procesos creativos, miradas y reflexiones en torno a las obras que conforman la muestra.

La exposición Desde el amor, enmarcada en las actividades del 8M, continuará exhibiéndose en las instalaciones del ECA Sur hasta el 20 de abril. La muestra invita a recorrer diversas producciones que abordan lo sensible, lo íntimo y lo colectivo desde una perspectiva contemporánea, poniendo en valor el vínculo entre arte, identidad y experiencia.

El conversatorio se presenta como una oportunidad para profundizar en los sentidos de la muestra, generando un intercambio directo con las artistas y enriqueciendo la experiencia de quienes visitan el espacio.

Sobre la muestra Desde el amor

Desde el amor propone un recorrido sensible por las múltiples formas de habitar el ser mujer. La exposición se construye como un territorio de encuentros donde las artes visuales se convierten en lenguaje para nombrar aquello que durante siglos fue silenciado, naturalizado o relegado a los márgenes.

En esta propuesta, el amor no aparece como una idea romántica ni como un mandato, sino como una potencia: una fuerza creadora que se manifiesta como gesto de resistencia, cuidado, memoria y transformación. Amor hacia otras personas, pero también hacia una misma; un amor que sostiene, cuestiona, rompe estructuras y habilita nuevas formas de existir.

A través de distintas materialidades, técnicas y poéticas visuales, las obras dialogan con las diversas facetas del rol de la mujer: la mujer ancestral y la contemporánea; la mujer trabajadora, madre, creadora, luchadora, sensible y política. Cada pieza da cuenta de procesos históricos y simbólicos, evidenciando que estos roles no son estáticos, sino construcciones culturales en permanente movimiento.

La muestra pone en tensión pasado y presente, tradición y cambio, fragilidad y fortaleza. En ese cruce emerge la mujer como sujeto activo de su propia historia, capaz de resignificar su lugar en el mundo y transformar el entorno desde una mirada amorosa pero firme.

Desde el amor es una invitación a detenerse, mirar y escuchar. Un homenaje a la mujer en su diversidad, su evolución y su inagotable capacidad de crear sentido, comunidad y futuro. La exposición propone un recorrido por diversas facetas del rol de la mujer y su evolución histórica, poniendo en diálogo obras que exploran lo íntimo y lo social, lo personal y lo colectivo, a partir de múltiples técnicas y poéticas visuales.

Sobre el colectivo de arte Intuiciones

Desde 2019, Intuiciones se conforma como un espacio de encuentro, producción y reflexión colectiva, donde el arte funciona como territorio de expresión sensible y como herramienta para pensar el presente. Integran este colectivo Lourdes García, Meli Lucero, Nancy Parra, Rosa Irene Pérez, Verónica García, Andrea Garro, Laura Navarro, Noemí Hurtado, Vanina Lesjak, Silvia Segura y Paula Fascio.

En esta nueva propuesta expositiva, las artistas abordan el amor en un sentido amplio y profundo: como fuerza vital, cuidado, resistencia, memoria y transformación a lo largo del tiempo.

La muestra podrá visitarse con entrada gratuita en el ECA Sur, invitando al público a acercarse y recorrer las obras en una propuesta que celebra la mirada, la sensibilidad y la fuerza creadora de las mujeres. A través de este encuentro, el colectivo de arte Intuiciones reafirma el valor del arte como espacio de reflexión, diálogo y construcción colectiva.