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El Coro Municipal “Hugo O. Cabrera” invita a participar de una convocatoria para sumar tu voz

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 30 abril, 2026

La Municipalidad de Malargüe, a través de la Dirección de Cultura, invita a jóvenes y adultos a sumarse al Coro Municipal “Hugo O. Cabrera”. Esta es una oportunidad para quienes disfrutan de la música y el canto, y desean formar parte de un espacio colectivo.

La convocatoria está abierta durante todo el mes de mayo, con audiciones que se llevarán a cabo todos los miércoles a las 20:00 hs en las Salas del Polideportivo de Malargüe. La cita está dirigida tanto a principiantes como a cantantes experimentados que deseen compartir su pasión por la música y formar parte de este proyecto coral de la comunidad.

“Escucharemos tu voz” es el lema de esta nueva convocatoria, y en el coro no importa el nivel de experiencia; todos los interesados tendrán la oportunidad de ser parte de este proyecto inclusivo y enriquecedor. Es una experiencia única para disfrutar del canto en grupo y conocer nuevas personas. Lo importante es el deseo de participar y compartir la pasión por la música.

¿Ya sabés a qué cuerda pertenecés? Si te gusta cantar y querés disfrutar de la experiencia de hacerlo en conjunto, sumate al Coro Municipal y viví la magia de la música colectiva. No hace falta ser un cantante profesional para participar, solo tener ganas de disfrutar de la música y de crear armonías junto a otros.

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