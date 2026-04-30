El Coro Municipal “Hugo O. Cabrera” invita a participar de una convocatoria para sumar tu voz

La convocatoria está abierta durante todo el mes de mayo, con audiciones que se llevarán a cabo todos los miércoles a las 20:00 hs en las Salas del Polideportivo de Malargüe. La cita está dirigida tanto a principiantes como a cantantes experimentados que deseen compartir su pasión por la música y formar parte de este proyecto coral de la comunidad.

“Escucharemos tu voz” es el lema de esta nueva convocatoria, y en el coro no importa el nivel de experiencia; todos los interesados tendrán la oportunidad de ser parte de este proyecto inclusivo y enriquecedor. Es una experiencia única para disfrutar del canto en grupo y conocer nuevas personas. Lo importante es el deseo de participar y compartir la pasión por la música.

¿Ya sabés a qué cuerda pertenecés? Si te gusta cantar y querés disfrutar de la experiencia de hacerlo en conjunto, sumate al Coro Municipal y viví la magia de la música colectiva. No hace falta ser un cantante profesional para participar, solo tener ganas de disfrutar de la música y de crear armonías junto a otros.