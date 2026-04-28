El consumo masivo retrocedió 5,1% interanual en marzo según Scentia

En la comparación entre marzo de 2026 y el mismo mes de 2025, las ventas en unidades en mayoristas retrocedieron 8,8%; en supermercados, 7%; en autoservicios independientes, 5,1%; y en almacenes y kioscos, 4,5%.

En el acumulado del primer trimestre, el consumo masivo mostró una contracción del 3,1%. De acuerdo con la consultora especializada, este desempeño se explicó en parte por la incidencia de gastos estacionales, como vacaciones y el inicio del ciclo escolar.

Frente a febrero, en tanto, se observó una suba del 6,1%, aunque se trata de una medición sin desestacionalizar. Es decir, que el dato da mejor en parte porque marzo tuvo tres días más.

Si se considera el total de canales, casi todas las canastas exhibieron caídas con relación a marzo de 2025, con la excepción de Bebidas con alcohol, que avanzó 2,6%. Las mayores bajas se registraron en Limpieza de ropa y hogar (-12%); Perecederos (-9,7%); Desayuno y merienda (-8,2%); Higiene y cosmética (-5%); Impulsivos (-4,3%); Alimentación (-4%); y Bebidas sin alcohol (-1,4%).

Al analizar la dinámica por canal, la mayoría presenta algunas canastas en terreno positivo, con dos extremos: el comercio electrónico, con todas las categorías en alza, y los supermercados, donde todas muestran caídas.

“Entendemos que este comportamiento es parte de una coyuntura que podría comenzar a revertirse en los próximos meses, si la inflación retoma el camino descendente”, señalaron desde Scentia.

El precio promedio ponderado del consumo masivo registró en marzo una suba interanual del 20,4%, por debajo del índice de precios al consumidor (IPC), que en el mismo período fue del 32,6%.

En estos días se conoció que, según NielsenIQ, el consumo tuvo una recuperación del 1,5% en el bimestre febrero-marzo en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que el acumulado de 2026 se ubicaba un 1% por encima de igual período de 2025. Cabe aclarar que el indicador de dicha empresa combina la evolución de la facturación con la variación en los volúmenes vendidos y maneja una definición diferente de los canales que Scentia, siendo supermercados la única coincidente.

Fuentes del sector supermercadista consultadas por LA NACION describieron el escenario como “dramático” y descartaron un traspaso significativo hacia otros canales, como ocurrió durante la crisis de 2001. También señalaron que no existen sustitutos para ciertos consumos cotidianos.

“El problema no es un cambio de canal, sino la presión de otros gastos del hogar, como tarifas y transporte”, explicaron.

En el mismo sentido, el vicepresidente de la Confederación Nacional de Almaceneros, Fernando Savore, dijo que los clientes tienen problemas para ponerse al día con cuotas atrasadas y se acercan a comprar lo estrictamente necesario. “Yo lo llamo compras hormiga. Vienen a buscar puntualmente lo que necesitan y nada los tienta, por más que haya otros productos a buen precio. La mitad del sueldo se va en pagar los gastos fijos que son inevitables”, describió.

De acuerdo con la Encuesta de Tendencia de Negocios de Supermercados y Autoservicios Mayoristas publicada la semana pasada por el Indec, el 37,3% de las empresas calificó como “mala” la situación comercial en marzo, frente a un 5,3% que la consideró “buena”, lo que arroja un saldo negativo de 32 puntos. Para el 57,3%, el escenario era “normal”.

No obstante, las expectativas para el trimestre abril-junio mostraban una leve mejora: el 16% de los consultados preveía una recuperación, frente a un 14,7% que anticipaba un deterioro, con un saldo positivo de 1,3 puntos.

Entre las principales restricciones a la actividad, los comercios ubicaron en primer lugar la caída de la demanda (58,7% de las respuestas), seguida por el costo laboral (17,3%) y el costo del financiamiento (6,7%).

En materia de empleo, ninguna empresa del sector preveía incrementar su dotación en los próximos tres meses, mientras que el 24% anticipaba recortes. El 76% restante no esperaba cambios.

Según fuentes del sector, la dinámica actual se explica en parte porque las empresas optan por no reemplazar al personal que se desvincula. Sin embargo, no descartan que puedan producirse despidos en los próximos meses si la situación no mejora.