El CONICET y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego firmaron un convenio para fortalecer la cooperación científica

El acuerdo establece que investigadores, becarios y personal técnico de ambas instituciones accedan de manera recíproca a laboratorios, oficinas, equipamiento científico y aulas, respetando la normativa interna de cada organismo.

Además, las autoridades recorrieron el CADIC, destacaron proyectos estratégicos como el CITEAS y mantuvieron encuentros en distintas localidades de la provincia para relevar capacidades científicas y fortalecer la articulación con el territorio y el desarrollo regional.

En un acto realizado en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) en la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de que investigadores, becarios y personal técnico de ambas instituciones accedan de manera recíproca a laboratorios, oficinas, equipamiento científico y aulas.

Durante la firma de convenio, Salamone, sostuvo: “Este convenio refleja el compromiso del CONICET de fortalecer la articulación con el sistema universitario y potenciar el desarrollo científico de la provincia. La posibilidad de compartir infraestructura, equipamiento y capacidades humanas no solo optimiza recursos, sino que también impulsa la generación de conocimiento de alto impacto”. Asimismo, destacó que “estas iniciativas permiten consolidar agendas regionales estratégicas y promover la formación de recursos humanos altamente calificados, clave para el desarrollo de la ciencia y la tecnología”.

A su turno, el vicerrector de la UNTDF, Juan Ignacio García, sostuvo: “La suscripción de este convenio con el CONICET constituye un paso estratégico para profundizar la articulación entre nuestras instituciones. La posibilidad de compartir laboratorios, aulas y equipamiento no solo mejora la eficiencia en el uso de recursos públicos, sino que también eleva la calidad y el alcance de las actividades de investigación, formación y transferencia. Para la UNTDF, esta cooperación refuerza nuestro compromiso con el desarrollo científico regional, promoviendo la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos altamente calificados en estrecha vinculación con las necesidades y potencialidades de Tierra del Fuego”

Por su parte, el director del CADIC, Atilio Zangrando, destacó: “Este convenio permite institucionalizar la colaboración entre ambos organismos, brindando respaldo a las actividades conjuntas mediante una agenda científica regional. Asimismo, optimiza el uso de la infraestructura y los recursos, incrementando la eficiencia en laboratorios, equipamiento y espacios de trabajo, y potenciando capacidades existentes. Además, promueve la integración de recursos humanos al facilitar la movilidad de investigadores, becarios y personal técnico, fortaleciendo la formación, el intercambio de conocimientos y la conformación de equipos interdisciplinarios más sólidos”.

Asimismo, contempla la promoción de acciones orientadas a la formación de recursos humanos altamente calificados, mediante la participación en programas de investigación, capacitación y transferencia de conocimientos.

Durante la visita, Salamone recorrió el CADIC y mantuvo reuniones con sus autoridades e investigadores, con el fin de dialogar sobre la dinámica institucional, capacidades, líneas de I+D y proyección futura. En este marco, se destacó el proyecto del Centro Interinstitucional de Tecnologías Estratégicas Antárticas y Subantárticas (CITEAS), orientado a integrar capacidades, fortalecer la logística y consolidar el posicionamiento de la Argentina en investigación antártica.

Posteriormente, en la ciudad de Tolhuin, el titular del CONICET, junto a diputados nacionales, autoridades municipales y referentes del sistema científico-tecnológico, mantuvo encuentros para analizar distintos sectores socioproductivos y el rol del Consejo en su acompañamiento a través de asesoramiento técnico. Finalmente, en Río Grande, en el Centro de Investigaciones y Transferencia (CIT), se relevaron líneas de investigación y se destacó la sólida articulación con la universidad local. Durante las distintas actividades, las autoridades coincidieron en la importancia de tener una ciencia conectada con el territorio y orientada al desarrollo.