El CONICET participará en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Del viernes 24 al martes 28 de abril el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) estará presente en la edición histórica de la Feria del Libro que celebra sus cincuenta años. A través del Programa de Promoción de Vocaciones Científicas (VocAr) junto al Área de Ferias y Exhibiciones de la Dirección de Relaciones Institucionales del Consejo se llevará adelante una agenda variada con propuestas para toda la familia. Desde interactuar con especialistas del CONICET, recorrer distintos espacios preparados con postas de juegos, actividades demostrativas, talleres participativos y charlas interactivas que abrirán la puerta al diálogo, la curiosidad y el asombro de la ciencia.

El viernes 24 de abril hará su presentación el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET-Fundación IBYME) con distintas postas donde los científicos compartirán juegos y actividades basadas en las áreas de trabajo del instituto: Biología Celular y Molecular, Endocrinología, Inmunología, Neurociencias y Comportamiento, Oncología y Reproducción. Grandes y chicos podrán llevarse premios y actividades para seguir jugando en casa y en la escuela.

El sábado 25 el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, UBA-CONICET) llevará a cabo propuestas que invitan a descubrir cómo se investiga en agronomía: ¿Qué ven los satélites desde el espacio cuando ponen la mira en agricultura y recursos naturales? ¿Los pastizales son mejores con o sin ganado? ¿Cómo se construyen las plantas del futuro? Además, para aprender sobre el rol que cumple el carbono del suelo, el juego de mesa Decomponology invita a los participantes a comprender cómo impactan las decisiones humanas en la salud del suelo y el clima.

El domingo 26 el público visitante podrá conocer a algunos de los investigadores que participaron de la travesía submarina a bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute. El Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino (GEMPA) compartirá junto a los presentes su experiencia en la “Expedición al fondo del mar: vida en el cañón submarino Mar del Plata”. Se exhibirán fotografías y videos obtenidos durante la campaña. Se presentarán réplicas de invertebrados realizadas mediante impresión 3D y material audiovisual del buque de investigación Falkor (too) y del vehículo operado remotamente (ROV) utilizado durante la campaña. La propuesta contempla el uso de lupas y microscopios para observar en detalle ejemplares y cortes histológicos.

El lunes 27 será la oportunidad de conocer más sobre aplicaciones de inteligencia artificial (IA) para robots móviles. Los visitantes podrán interactuar con científicos del Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos del Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC, UBA-CONICET) y aprender sobre el desarrollo, programación y funcionamiento de estas tecnologías para utilizar en sistemas de mapeo de bosques con drones, locomoción de robots para exploración en terrenos peligrosos así como la aplicabilidad de robots educativos para la enseñanza de programación e IA en escuelas. Además, el grupo Arqueo-escuela presentará “El desafío de la zaranda”, una actividad donde los más pequeños podrán conocer y poner en acción uno de los métodos arqueológicos más conocidos para recuperar pequeños objetos durante las excavaciones: la zaranda o tamiz.

El martes 28 de abril quienes visiten el espacio podrán descubrir lo que pasa en un laboratorio neurocientífico junto a especialistas del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA, CONICET-Max Planck). ¿Cómo se estudia el cerebro diminuto de una mosca? ¿Por qué dormimos? ¿Qué es el reloj biológico? ¿Qué es la biomedicina? ¿Cómo se estudia todo esto? ¿Y para qué sirve saberlo? y muchas otras inquietudes. Además, se podrá observar moscas a través de lupas y despertar sus sentidos con una muestra de neurociencia.

Y eso no es todo, habrá una segunda oportunidad de conocer sobre robots móviles con inteligencia artificial (IA), con los científicos del ICC, UBA-CONICET.

Asimismo, el Programa VocAr brindará en forma simultánea una serie de actividades y contenidos en los que chicos y grandes podrán jugar a ser científicos; junto a las propuestas de “Armá tu científico”, “Descubriendo el fondo marino”, las fichas “Organismos marinos para completar” y el juego de mesa “Expedición al fondo marino”. Además, pondrá a disposición para la comunidad educativa toda la información sobre la actividad “Ciencia en Juego” (propuesta de entrevistar a un científico), la publicación “Miradas de Ciencia” (con historias de vida y ciencia de investigadores) y “Miradas en Desarrollos” (fichas informativas sobre avances científico-tecnológicos del Consejo).

La participación del CONICET en Zona Explora, Pabellón Amarillo (La Rural), será del viernes 24 al domingo 26 de abril, de 14 a 20.30 h, y el lunes 27 y martes 28 de abril, de 14 a 18 h.

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