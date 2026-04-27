El agente deshonesto debe temer al honesto – Por:. Beatriz Genchi

El policía que inspiró el personaje de Serpico, interpretado por Al Pacino fue claro, un hombre real no una ficción. El drama criminal de 1973, Serpico, se inspiró directamente en hechos reales.

Basada en el exitoso libro de no ficción de Peter Maas, la película contó con Al Pacino, recién salido de su papel como Michael Corleone en El Padrino, en el papel del idealista policía Frank Serpico, quien se atrevió a enfrentarse a la corrupción en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Su obstinada honestidad lo enemistó con sus colegas. Pero, ¿estaba relacionada con el momento, el 3 de febrero de 1971, en que recibió un disparo durante una redada antidroga?

Serpico, hijo de inmigrantes italianos, se unió al Departamento de Policía de Nueva York en 1959 para servir a la comunidad. En 1965, se convirtió en agente de paisano, un paso previo para convertirse en detective. Su idealismo pronto chocó con la deshonestidad de algunos de sus compañeros. Descubrió que la corrupción estaba muy extendida. Un policía podía embolsarse 800 dólares al mes —el equivalente a unos 8000 dólares (5900 libras esterlinas) actuales— de las apuestas ilegales, y los oficiales superiores se llevaban una parte y media.

En 1967, Serpico se convirtió en informante, presentando pruebas de corrupción a sus superiores. Como consecuencia, fue intimidado y amenazado. Posteriormente, se le unió en su cruzada David Durk, otro valiente agente de la policía de Nueva York con contactos influyentes. Mientras que Durk era un abogado de buena reputación y hombre de familia, Serpico era un espíritu libre y poco convencional, un solitario, otra razón por la que no era popular entre sus compañeros.

En 1970, desilusionados y sin más opciones, Serpico y Durk llevaron sus hallazgos al New York Times. Las impactantes revelaciones en primera plana conmocionaron a la ciudad. El alcalde John Lindsay nombró una comisión independiente encabezada por el abogado de Wall Street Whitman Knapp.

En febrero de 1971, ya en la división de narcóticos, acudió a un edificio de departamentos en Brooklyn con tres compañeros tras recibir un aviso de que se planeaba una transacción de drogas. El agente Frank Serpico sube las escaleras del edificio. Es una redada más, pero Frank sabe que la verdadera amenaza no está detrás de la puerta del criminal… está justo detrás de él…

Durante años, Serpico fue el hombre más odiado del Departamento de Policía de Nueva York ¿Su delito? Ser honesto.

Mientras otros agentes llenaban sus bolsillos con dinero de mafiosos y narcos, Frank se negaba a recibir un solo centavo. No quería ser un héroe, solo quería ser policía. Pero en un sistema podrido, la integridad se paga con la vida. Lo amenazaron. Lo aislaron. Le llamaron «soplón». Y cuando Frank decidió llevar la verdad a la portada de The New York Times, su destino quedó sellado.

Aquella noche en Williamsburg, Frank se adelantó para cubrir la puerta. Se giró para pedir apoyo a sus compañeros, pero se encontró con el vacío. Lo habían dejado solo. La puerta se abrió y un disparo le destrozó el rostro. La bala entró debajo de su ojo, fracturó su mandíbula y se alojó cerca de su cerebro. Frank cayó al suelo, rodeado de un charco de sangre. Sus «compañeros» no pidieron ayuda; fue un vecino quien llamó a la ambulancia y mientras el tiempo de Frank se agotaba llego un coche patrulla que pasaba circunstancialmente. Daban por hecho que moriría. Se equivocaron.

Meses después, el mundo se detuvo. Frank Serpico, con el rostro aún marcado y fragmentos de bala todavía en su cráneo, entró en la sala de la Comisión Knapp con un panel de cinco miembros formado en mayo de 1970 por el alcalde de Nueva York, John V. Lindsay creada para investigar la corrupción generalizada dentro del Departamento de Policía de Nueva York. Presidida por el juez Whitman Knapp.

En bata de hospital y con la frente en alto, señaló a cada uno de los corruptos. Dio nombres, fechas y cifras. Hizo crujir el muro de silencio que protegía a los criminales con placa. Frank sobrevivió, pero el precio fue alto. Quedó sordo de un oído y con dolor crónico de por vida. Tuvo que huir de su propia ciudad para no ser asesinado.

Hoy, Frank sigue cargando con el metal en su cabeza, pero con la conciencia limpia. Perdió su carrera, pero ganó un lugar en la historia como el hombre que demostró que una sola voz honesta puede hacer temblar a todo un imperio de corrupción. Un alto cargo policial declaró a la revista New York Magazine que, al conocerse la noticia, «estábamos aterrorizados de que un policía lo hubiera hecho».

A sus casi 90 años, Frank Serpico vive una vida tranquila, a menudo descrita como aislada o en una granja, lejos del bullicio de la ciudad de Nueva York. Sigue siendo una voz crítica contra la brutalidad policial y la corrupción. Se ha mostrado indignado por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en EE. UU. en años recientes.

Defiende la idea de que «representar la ley es un derecho, y hay que ganárselo», y no considera que el policía «sea la ley».

En un artículo del sitio web “Político” de 2014, decía Serpico: “Uno de los agentes que me llevó esa noche dijo (más tarde): “Si hubiera sabido que era él, lo habría dejado allí desangrado”.

GENTILEZA:

Museóloga – Gestora cultural

bgenchi50@gmail.com

Puerto Madryn – Chubut