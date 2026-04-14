Educación Superior entregó material a estudiantes de enfermería de San Rafael

Este lunes, en las instalaciones del Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, San Rafael, se entregaron mochilas a estudiantes de enfermería de distintos institutos del departamento. La actividad, articulada por la Dirección de Educación Superior dependiente de la DGE y el Pronafe (Programa Nacional de Formación de Enfermería), contó con la presencia de la vicegobernadora de la Provincia, Hebe Casado; la directora del Nivel Superior, Mariela Ramos; la referente de Pronafe, Liliana Cuello, autoridades del gobierno escolar y equipos directivos de los institutos.

Respecto de la actividad, Mariela Ramos informó: “Hoy estamos comenzando con la entrega del programa Pronafe, cuya una de las líneas es la capacitación, la mejora de los entornos formativos y, en este caso en particular de las prácticas profesionalizantes, la entrega de mochilas técnicas a estudiantes de 2º y 3º año. Este programa, que se viene desarrollando ya hace varios años, permite en esta oportunidad que una gran cantidad de estudiantes de toda la provincia reciban casi 2.000 mochilas. Hoy, en San Rafael, se están entregando 170 equipos a los distintos institutos de la región. Es un orgullo que estos estudiantes puedan desarrollar sus prácticas, y que la mochila les quede para el día de mañana, como futuros profesionales”, expresó Ramos.

Cabe destacar que, este año, Nación decidió enviar el dinero a los institutos y la provincia de Mendoza es la primera del país que tomó la decisión de que la compra fuera realizada desde la jurisdicción. De esta manera, la DGE y el Pronafe contactaron a una empresa de Córdoba y se realizó la compra de las 2.000 mochilas. Esto posibilitó la inmediatez de la entrega de estos equipos y que la rendición se realice en tiempo y forma.

Liliana Cuello, referente del Pronafe, declaró: “Es un gusto estar acá, para que los estudiantes reciban los elementos necesarios para progresar en su capacitación, y así, el día de mañana sean profesionales sumamente seguros en su atención al paciente. Y es un material muy importante para los estudiantes, porque implica que cada vez que vayan a un centro de salud, donde no siempre tienen los elementos, ellos tengan sus propias herramientas de trabajo”.

En tanto, la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado, detacó que “lo importante es darles las herramientas necesarias para sus prácticas profesionalizantes, como también para sus futuros empleos. Esto les permite que, el día que se reciban, los estudiantes puedan tener sus elementos para iniciarse en las prácticas como actores públicos o privados. Ya tienen los elementos básicos tanto para practicar, como para, el día de mañana, ejercer su profesión”.

La entrega de mochilas técnicas es una de las estrategias que, según la Ley de Educación Técnico Profesional 26058, garantiza el acceso, permanencia y completamiento de los trayectos formativos en la educación técnico profesional.

La mochila técnica

Diseñada especialmente para acompañar la práctica profesional de los estudiantes de enfermería, la mochila técnica contiene los insumos básicos necesarios para la formación de los profesionales en cuestión: