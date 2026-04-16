Educación que transforma: El taller de panificación que genera oportunidades en el CEBJA 3-076”

El CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta”, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, Mendoza, impulsa una propuesta educativa que pone en valor la formación integral y el aprendizaje con sentido social. En este marco, el Taller de Panificación “Amasando en lo de Corita”, a cargo de la Profesora Graciela Arena, se presenta como una experiencia pedagógica significativa dentro de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

La iniciativa se inscribe en un enfoque socio-crítico que promueve aprendizajes situados, partiendo de la realidad, los intereses y los saberes previos de las y los estudiantes. Este aspecto resulta clave para comprender la importancia del proyecto, ya que vincula directamente la educación con la vida cotidiana y el contexto de quienes participan.

Durante el desarrollo del taller, las estudiantes elaboran productos de panadería dulce, aplicando técnicas específicas como el amasado, la fermentación y la cocción. Estas prácticas no solo implican la adquisición de habilidades técnicas, sino que también permiten la construcción de conocimientos integrales vinculados al mundo del trabajo.

En articulación con el proyecto institucional, el taller fomenta capacidades fundamentales como la organización, la responsabilidad, la autonomía y el trabajo colaborativo. Además, integra contenidos de distintas áreas: Matemática, mediante la medición de ingredientes y proporciones; Lengua, a través de la lectura e interpretación de recetas; y formación para la vida y el trabajo, promoviendo habilidades con proyección socio-productiva.

Uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta es su aporte a la formación para el autoempleo y la comprensión del contexto socio-productivo. A través de experiencias de economía social, como la elaboración, presentación y posible comercialización de productos, el aula-taller se consolida como un espacio que trasciende la enseñanza tradicional.

De este modo, el proyecto educativo no solo transmite saberes, sino que genera oportunidades concretas de inserción laboral y desarrollo personal, reafirmando el rol de la educación como herramienta de transformación social.