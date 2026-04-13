Docentes secundarios se forman en cuidados y prevenciones integrales sobre situaciones emergentes

Los encuentros se desarrollarán en toda la provincia con el fin de que cada comunidad educativa esté preparada, informada y acompañada para actuar con responsabilidad ante los desafíos actuales y situaciones que puedan dañar la integridad de los adolescentes.

La Dirección de Educación Secundaria, en articulación con los ministerios de Seguridad y Justicia, Salud y Deportes, el Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y el Ministerio Público de Defensa, realizaron este viernes un encuentro junto a docentes para dialogar y reflexionar sobre cuidados y prevenciones integrales con los que deben contar los adolescentes dentro de las escuelas.

La jornada se desarrolló en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, donde participaron docentes de Guaymallén y Maipú, quienes junto a profesionales de distintas áreas trabajaron sobre el fortalecimiento de tareas colectivas para el acompañamiento de los estudiantes ante situaciones emergentes.

El doctor Eduardo Lobato, miembro del comité de docencia sobre temas de emergencia coordinados dijo que dialogaron junto a los docentes sobre las emergencias más comunes que podemos ver en nuestras escuelas. “Debemos saber cómo abordarlas, como interpretarlas y cómo actuar rápido. La idea es transmitir ideas claras y prácticas. Trabajar de manera coordinada, y para eso, nuestros docentes deben saber cómo interactuar con los efectores de salud y de seguridad”, remarcó Lobato.

Por su parte, Cecilia Páez, directora de Educación Secundaria de la DGE, explicó “que la Dirección de Educación Secundaria ha convocado a las distintas secciones de las sedes de Supervisión a una capacitación que ha estado a cargo de distintos efectores para hacer un repaso en la normativa vigente. El ciclo finalizará con talleres específicos por sección y por escuelas, para que tengan al día los protocolos que tienen que ver con amenaza de bomba y tirador activo en el ámbito escolar. También hemos repasado la guía de procedimiento del Decreto 1187 ante situaciones emergentes. La jornada es un escenario ideal para generar encuentros con los nuevos directores que han asumido la gestión y volver a mirar nuestros procedimientos. Quedan pendientes cinco encuentros más, llegando con esta propuesta hasta Malargüe el próximo 24 de abril”.

El comisario Javier Ortiz, comandante de las Fuerzas Especiales de Mendoza, explicó que se vienen trabajando desde 2024 las temáticas sobre hechos que puedan afectar a los estudiantes como un agresor armado, crisis suicidas o amenazas con artefactos explosivos. “Son temas complejos que los docentes deben conocer y contar con herramientas para actuar lo mejor posible”, comentó.

La abogada Romina López, presidenta de la comisión de abogados de niños, niñas y adolescentes del Colegio de Abogados, participó en estas jornadas presentando aspectos jurídicos sobre las diferentes situaciones. “Vamos a ayudar a los docentes sobre la redacción de las actas, ya que son situaciones intranquilas para los docentes. Vamos a definir modelos de actas para que el instrumento sea correcto”, dijo López.

Durante los diferentes encuentros que se desarrollarán en toda la provincia, se abordarán temas como el protocolo de actuación ante amenaza de bomba, intervención frente a situaciones de tirador activo, abordaje de crisis suicida en curso y primeros auxilios y articulación con el SEC.

También se trabajará sobre la aplicación de la Ley 9054 y Guía de Procedimiento 1187 como herramienta clave para la intervención institucional en situaciones emergentes específicas y protección y asistencia de niños, niñas y adolescentes en articulación con organismos competentes, garantizando el resguardo y la protección de niños, niñas y adolescentes.

Esta iniciativa busca que cada escuela esté preparada, informada y acompañada para actuar con responsabilidad ante los desafíos actuales.

Cronograma de los próximos encuentros

-Zona Centro (17/04/26): Luján, Godoy Cruz – UNCuyo Facultad de Educación, Campus.

-Zona Sur (23/04/26): San Rafael, General Alvear – Centro de Congresos y Exposiciones Luis Tirasso, San Rafael.

-Zona Sur (24/04/26): Malargüe – Centro de Congresos y Exposiciones Thesaurus, Malargüe.

-Zona Valle de Uco (30/04/26): Tunuyán, San Carlos, Tupungato – Hotel Turismo, Tupungato.

-Zona Este (08/05/26): San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz – Teatro Municipal, Rivadavia.