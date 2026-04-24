Docentes secundarios de San Rafael se capacitaron en cuidados y prevenciones integrales sobre situaciones emergentes

Durante abril y hasta el próximo 8 de mayo, se desarrollan encuentros en toda la provincia con el objetivo de que cada comunidad educativa se encuentre preparada, informada y acompañada para actuar con responsabilidad ante los desafíos y situaciones actuales que puedan dañar la integridad de los adolescentes.

La Dirección de Educación Secundaria, de la Dirección General de Escuelas (DGE), en articulación con los ministerios de Seguridad y Justicia; Salud y Deportes; el Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y el Ministerio Público de Defensa, continúan con la capacitación para docentes secundarios, a fin de dialogar y reflexionar sobre cuidados y prevenciones integrales con los que deben contar los adolescentes dentro de las escuelas, y, en esta ocasión, la propuesta llegó hasta San Rafael.

La jornada se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones Luis Tirasso, donde participaron docentes de San Rafael y General Alvear, quienes junto a profesionales de distintas áreas trabajaron sobre el fortalecimiento de tareas colectivas para el acompañamiento de los estudiantes ante situaciones emergentes.

Durante los diferentes encuentros que se desarrollan en toda la provincia, se abordarán temas como el protocolo de actuación ante amenaza de bomba, intervención frente a situaciones de tirador activo, abordaje de crisis suicida en curso y primeros auxilios y articulación con el SEC.

Cecilia Páez, directora de Educación Secundaria, explicó que “venimos cumpliendo el cronograma de reuniones interministeriales que comenzó en zona Norte. Hoy es el turno de San Rafael, mientras que mañana llegaremos hasta Malargüe, dando algunas pautas de trabajo en red y generando nuevos marcos para protocolos y simulacros. Además se pretende que esta charla en formato taller se convierta en acción de trabajo para los supervisores y sus equipos de consejo, y que puedan generar nuevos simulacros”.

También se trabajará sobre la aplicación de la Ley 9054 y Guía de Procedimiento 1187 como herramienta clave para la intervención institucional en situaciones emergentes específicas y protección y asistencia de niños, niñas y adolescentes en articulación con organismos competentes, garantizando el resguardo y la protección de niños, niñas y adolescentes.

Esta iniciativa busca que cada escuela esté preparada, informada y acompañada para actuar con responsabilidad ante los desafíos actuales.

Cronograma de los próximos encuentros

-Zona Sur (24/04/26): Malargüe – Centro de Congresos y Exposiciones Thesaurus, de Malargüe.

-Zona Valle de Uco (30/04/26): Tunuyán, San Carlos, Tupungato – Hotel Turismo, de Tupungato.

-Zona Este (08/05/26): San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz – Teatro Municipal, de Rivadavia.