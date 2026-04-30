DGE brinda orientaciones pedagógicas a docentes a partir de los resultados del Censo de Matemática 2025

El material ha sido elaborado por el equipo pedagógico del Plan Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática y del Plan Estratégico de Alfabetización y Desarrollo de Habilidades Matemáticas de Mendoza (PEAMM), y podrá descargarse directamente del Portal Educativo.

La Dirección General de Escuelas (DGE), a través de la Dirección de Planificación de la Calidad Educativa, pone a disposición orientaciones pedagógicas destinadas a los docentes, que fueron elaboradas a partir del análisis de los resultados del Censo de Matemática 2025.

Se comparte el informe correspondiente a la Evaluación Censal de Matemática 2025, desarrollado en el marco del Plan Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática y del PEAMM. El documento presenta un análisis focalizado de los aprendizajes base, con la identificación de fortalezas y, especialmente, dificultades recurrentes en las trayectorias de los estudiantes de los distintos niveles educativos.

El objetivo de este material es constituirse en un insumo para la reflexión pedagógica y la toma de decisiones, promoviendo la revisión de las prácticas de enseñanza, la retroalimentación de los proyectos institucionales y la definición de estrategias de mejora, en articulación con equipos docentes, directivos y de supervisión.

Las orientaciones han sido elaboradas por el equipo pedagógico del Plan Provincial Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática y PEAMM. Para fortalecer la implementación de las sugerencias metodológicas, además de los documentos, se han previsto el desarrollo de tres webinars, uno por nivel, según cronograma que se detalla en el Memorándum 23.

Nélida Maluf, directora de Planificación de la Calidad Educativa de la DGE, explicó que “el lunes 4 de mayo, desde las 19 horas, vamos a hacer un webinar para los docentes de Matemática de Nivel Secundario de toda la provincia, donde, a partir de los resultados del Censo de Matemática 2025, y habiendo identificado los errores más comunes en la resolución de los problemas intra y extramatemáticos que cometían los estudiantes en relación con los cuatro ejes, Numeración y Cálculo, Álgebra y Funciones, Geometría y Medida y Estadística, es que se elaboró un documento con orientaciones didácticas para que se puedan ir abordando y trabajando los errores más frecuentes que se cometieron en ese censo”.

“Además de presentar ese documento, que está estrechamente vinculado con los resultados, tanto en el Ciclo Básico como en el Ciclo Orientado de Nivel Secundario, se va a presentar el libro de Matemática que se armó para 1° año, con un libro para el estudiante y otro para el docente. Vamos a hacer una primera impresión de 4.000 ejemplares y estamos seleccionando las escuelas a las que se va a entregar a cada estudiante. Entendemos que ese libro va a ser un recurso de trabajo muy potente y que va a permitir hacer un trabajo mucho más ordenado en la enseñanza de la Matemática, en sus cuatro ejes fundamentales”, agregó la funcionaria.