Del huevo de chocolate a la empanada de pescado: propuestas originales para celebrar la Pascua

La Pascuainspira cada año nuevas formas de celebrar en la mesa. En esta temporada, surgen propuestas culinarias que combinan tradición y novedad. A continuación, recetas originales, ideales para quienes buscan sorprender con platos diferentes.
Huevos de Pascua rellenos de crema de avellanas y naranja
Una versión renovada del clásico huevo de Pascua, con un corazón cremoso y un toque cítrico que aporta frescura y originalidad.
Ingredientes
- 400 g de chocolate semiamargo
- 100 g de crema de avellanas
- Ralladura de 1 naranja
- 1 cucharada de manteca
- Moldes para huevos de Pascua
Paso a paso
- Derretir el chocolate a baño María.
- Pincelar el interior de los moldes con una capa fina de chocolate y llevar al freezer 10 minutos.
- Repetir este paso para lograr una cobertura pareja y resistente.
- Mezclar la crema de avellanas con la ralladura de naranja y la manteca.
- Rellenar la mitad de los moldes con la mezcla de avellanas, dejando los bordes libres.
- Cubrir el relleno con más chocolate derretido y emparejar la superficie.
- Llevar al freezer 20 minutos. Desmoldar con cuidado y unir ambas mitades con un poco de chocolate fundido.
Rosca de Pascua con crema pastelera y almendras
La tradicional rosca se renueva con una masa esponjosa, una crema pastelera suave y un toque crocante de almendras fileteadas.
Ingredientes
- 400 g de harina
- 100 g de azúcar
- 2 huevos
- 100 g de manteca
- 20 g de levadura fresca
- 150 ml de leche
- Ralladura de 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 300 ml de leche (para la crema)
- 2 yemas (para la crema)
- 50 g de azúcar (para la crema)
- 30 g de maicena
- 1 puñado de almendras fileteadas
Paso a paso
- Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejar reposar 10 minutos.
- Mezclar harina, azúcar, ralladura de limón y sal. Incorporar los huevos, la manteca blanda y la esencia.
- Agregar la mezcla de levadura y amasar hasta obtener una masa suave.
- Dejar leudar cubierta durante 1 hora.
- Para la crema pastelera, calentar la leche. Batir las yemas con azúcar y maicena, unir con la leche caliente y cocinar hasta espesar.
- Formar una rosca con la masa y colocar sobre placa enmantecada. Dejar que leve 30 minutos.
- Decorar con hilos de crema pastelera y almendras fileteadas.
- Hornear 30 minutos a 180 °C. Dejar enfriar antes de servir.
Trufas de chocolate blanco y coco
Pequeños bocados dulces, cremosos y fáciles de preparar, ideales para acompañar el café o decorar la mesa de Pascua.
Ingredientes
- 200 g de chocolate blanco
- 80 g de coco rallado
- 50 g de galletitas dulces
- 40 g de manteca
- 2 cucharadas de leche condensada
Paso a paso
- Derretir el chocolate blanco junto con la manteca.
- Mezclar el coco rallado y las galletitas trituradas en un bol.
- Incorporar el chocolate derretido y la leche condensada.
- Integrar hasta lograr una pasta uniforme.
- Formar bolitas y rebozar con coco rallado.
- Llevar a la heladera 1 hora antes de servir.
Empanadas de pescado y vegetales
Una alternativa salada y liviana, que aprovecha el pescado blanco y vegetales frescos para un relleno jugoso y aromático.
Ingredientes
- 400 g de pescado blanco cocido y desmenuzado (merluza o lenguado)
- 1 cebolla
- 1 puerro
- 1 zanahoria rallada
- 2 cucharadas de perejil picado
- 1 huevo duro picado
- 12 tapas para empanadas
- Sal, pimienta y aceite de oliva
Paso a paso
- Picar la cebolla y el puerro; rehogar en aceite de oliva hasta transparentar.
- Añadir la zanahoria rallada y cocinar 2 minutos más.
- Agregar el pescado desmenuzado y el perejil. Salpimentar.
- Retirar del fuego y dejar enfriar. Incorporar el huevo duro picado.
- Rellenar las tapas y cerrar las empanadas.
- Cocinar en horno a 200 °C durante 20 minutos, hasta dorar.
Bocaditos de zanahoria y queso crema
Aperitivo salado, fresco y colorido, fácil de preparar y perfecto para sumar variedad en la mesa pascual.
Ingredientes
- 2 zanahorias medianas ralladas
- 150 g de queso crema
- 1 cucharada de semillas de sésamo
- 1 cucharada de cebollín picado
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Mezclar la zanahoria rallada con el queso crema, el cebollín, la sal y la pimienta.
- Formar pequeñas bolitas con la mezcla.
- Rebozar cada bolita en semillas de sésamo.
- Llevar a la heladera 30 minutos antes de servir.
Fuente:https://www.infobae.com/tendencias/2026/04/05/del-huevo-de-chocolate-a-la-empanada-de-pescado-propuestas-originales-para-celebrar-la-pascua/