El Gobierno nacional lanzó la convocatoria para el programa Voucher Educativo 2026, que será la tercera edición desde que se implementa en 2024, aunque con modificaciones para esta instancia.

Se trata de la ayuda económica que ofrece la Secretaría de Educación a cargo del Ministerio de Capital Humano, destinada a aquellos alumnos de escuelas privadas que tengan un alto nivel de aporte estatal (superior al 75%). Ya sean tanto de nivel inicial, primario como secundario.

El Gobierno nacional lanzó la convocatoria para el programa Voucher Educativo 2026, que será la tercera edición desde que se implementa en 2024, aunque con modificaciones para esta instancia. Se trata de la ayuda económica que ofrece la Secretaría de Educación…

En concreto, subsidian el 50% de la cuota mensual que cobra el establecimiento educativo, por cada hijo. Según el Ejecutivo, el programa tiene como objetivo “brindar apoyo temporal a las familias de menores recursos“.

Los menores deben tener hasta 18 años y su ingreso familiar no debe superar los siete salarios mínimos, vitales y móviles. Lógicamente, los vouchers serán otorgados a quienes ejerzan la tutela parental de esos menores.

Para el ingreso, los padres que quieran solicitar el ingreso, deben cumplir los siguientes requisitos:

Los estudiantes deben tener 18 años o menos y contar con el certificado de alumno regular de la institución.

Los padres del beneficiario deben ser argentinos o naturalizados con residencia no menor a 2 años, además de contar con DNI.

Los padres que reciban el beneficio deberán verificar, completar y mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar registrados en Anses.

Los padres que reciban el beneficio deberán verificar, completar y mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar registrados en Anses. Los ingresos familiares no deben superar la suma equivalente a 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

No deben tener deudas con las cuotas de la institución. Dos meses de deuda implicarían la suspensión del beneficio.

Completar la encuesta de inscripción.

El trámite se realiza de manera online a través de la plataforma Vouchers Educativos, utilizando un usuario registrado en Mi Argentina. La solicitud debe ser completada por los padres o el tutor legal del estudiante

Fuente;https://www.elsol.com.ar/el-pais/cuales-son-los-requisitos-para-recibir-el-voucher-educativo-y-para-quien-esta-destinado/