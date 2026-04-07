El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este lunes un acto en el Ministerio de Seguridad para la entrega de pistolas Taser, que serán utilizadas por los preventores de la Ciudad de Mendoza. En ese contexto, el mandatario destacó la voluntad de la comuna en términos de seguridad, pero utilizó ese ejemplo para marcar un fuerte contraste con la situación de otros departamentos y, fundamentalmente, para cuestionar la parálisis de la Suprema Corte de Justicia frente a un reclamo del Ejecutivo de larga data.

“Con la crisis de credibilidad sobre la política, todos los intendentes tienen buena performance, son bien vistos, unos más, otros menos, pero tienen buena imagen. Y es porque se ha revalorizado la función del municipio por su cercanía con servicios básicos”, analizó Cornejo sobre el rol de los jefes comunales en la actualidad.

Sin embargo, el gobernador fue tajante al diferenciar la gestión de la autonomía. “Pero hay municipios que han avanzado en aceptar desafíos autónomos reales. Y Capital es, sin duda, uno de ellos. Aceptar esto es un desafío muy claro. Se expone a usar un arma no letal. El municipio de Capital se ha animado con eso y es digno de destacar”, afirmó.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, explicó el aumento que recibirán los policías mendocinos a partir de la publicación del decreto que otorga una suba escalonada entre marzo y mayo, pero que también avanza con el blanqueo de un adicional importante…

El reclamo a la Corte por San Rafael y Lavalle

El foco de malestar del mandatario se centró en el conflicto que mantiene con las comunas de San Rafael y Lavalle por la Ley de Tránsito. Cornejo recordó que estos municipios cuestionaron la normativa durante su primer mandato, lo que generó un conflicto de poderes que aún duerme en los despachos judiciales.

“Fue por un conflicto de poderes y tiene suspendida la aplicación de la Ley de Tránsito en Lavalle y en San Rafael”, detalló el gobernador.

Cornejo calificó la demora de la Suprema Corte como una traba para la eficiencia del sistema de seguridad provincial. “Lamentablemente, la Corte nunca lo resolvió. Son esos temas que se dilatan en el tiempo y no es bueno que eso ocurra. La Corte nunca lo resolvió. Es injusto y, además, es ineficaz”, sentenció.

Para el gobernador, esta falta de resolución tiene consecuencias prácticas en las calles: “En San Rafael, por ejemplo, que es una ciudad grande, hay accidentes sin heridos en pleno centro de la ciudad y tiene que ir la Policía. Esto ocupa recursos humanos y horas de trabajo que podrían estar en la represión y prevención del delito. Espero que la Corte resuelva rápidamente algo que se presentó allá por 2018”.

Autonomía real vs. “bandera política”

Las declaraciones se dan en momentos de tensión política, luego de que el Gobierno de Mendoza ingresara a la Legislatura el proyecto de enmienda del artículo 197 de la Constitución para consagrar la autonomía municipal, y en medio del choque con Omar Félix por la redacción de una Carta Orgánica propia en San Rafael.

“Se habla mucho de autonomía y lo venden como una bandera política. Los municipios hoy pueden hacer muchas cosas para las que no les hace falta la autonomía. No está consagrada en la Constitución, es cierto, porque es vieja, pero sí está consagrada con limitaciones”, esgrimió el mandatario.

Para Cornejo, la verdadera autonomía se demuestra en la gestión y no en los discursos. “La autonomía concreta y plena tiene también que ver con las capacidades que desarrollan de gestión cada uno de los líderes municipales que han ganado las elecciones y que han sido electos por el pueblo. Hemos pedido en múltiples oportunidades una resolución al respecto (a la Corte), con lo cual este tema de la autonomía en la práctica se ve mucho más cuando los líderes municipales asumen responsabilidades concretas como esta, por ejemplo, en colaborar en el sistema de seguridad”, concluyó.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/cornejo-reavivo-una-vieja-disputa-con-san-rafael-y-le-metio-presion-a-la-corte-es-injusto/