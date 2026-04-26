Cornejo presentó nuevos medicamentos importados y recorrió un operativo de vacunación y atención ciudadana

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó este sábado en la Casa de Gobierno la recepción de un nuevo envío de medicamentos importados desde India, en el marco de la estrategia provincial para optimizar recursos y ampliar el acceso a tratamientos. Durante la jornada, además, firmó un acuerdo de cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y recorrió el operativo Autovac, desarrollado en la playa oficial como parte de la Semana de Vacunación de las Américas.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; la representante de la OPS en Argentina, Eva Llopis; el director del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Agustín Piscopo; la directora de Inmunizaciones, Iris Aguilar; la directora de Epidemiología, Andrea Falaschi; la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud y Deportes, Carolina Cícero, y la directora de Farmacias, Antonella Dellamagiore.

Nueva importación de medicamentos y ahorro en el sistema

La actividad central estuvo marcada por la presentación de una nueva partida de medicamentos adquiridos mediante mecanismos de importación directa. Esta gestión permite reducir significativamente los costos para el sistema sanitario provincial.

En el marco de la estrategia provincial para fortalecer el acceso a tratamientos esenciales, el Ministerio de Salud y Deportes incorporó nuevos medicamentos a través de dos vías complementarias, combinando mecanismos de cooperación internacional y compra directa.

Por un lado, mediante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se recibieron 1.834 envases de Tamoxifeno 20 mg —equivalentes a 55.020 comprimidos—, un tratamiento clave para el cáncer de mama hormonodependiente.

En paralelo, se concretó una compra directa a un laboratorio de India de 1.857.240 unidades de Amoxicilina/Ácido Clavulánico, antibiótico de amplio espectro, y 182.400 unidades de Tamsulosina 0,4 mg, indicada para el tratamiento de síntomas urinarios asociados a la hiperplasia prostática benigna.

En conjunto, estas incorporaciones permiten asegurar entre 15 y 16 meses de cobertura de tratamientos, con un ahorro global superior a los $76 millones, lo que optimiza el uso de los recursos públicos y fortalece la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial.

Estas acciones se inscriben en una política sostenida que busca ampliar el acceso a medicamentos, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar tratamientos de calidad para la población mendocina.

“Se consolida un modelo que combina eficiencia económica con acceso a la salud”

Cornejo explicó que el Gobierno de Mendoza viene llevando adelante una política activa de compra de medicamentos en el exterior. Y añadió que “en algunos casos, vinculados a enfermedades prevalentes como el cáncer de mama o de próstata, hemos logrado ahorros que alcanzan hasta el 96 por ciento”.

En este sentido, el mandatario destacó que esta estrategia no solo impacta en la eficiencia del gasto público, sino también en la posibilidad de garantizar tratamientos a mayor escala. Así, señaló que “estamos mostrando los principales medicamentos que hemos incorporado” y afirmó que se está consolidando un modelo que combina eficiencia económica con acceso a la salud.

Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, detalló que esta entrega forma parte de un esquema más amplio de adquisiciones y aseguró que “solo en los productos que estamos presentando hoy, el ahorro alcanza aproximadamente los 80 millones de pesos”.

Además, recordó que Mendoza fue pionera en este tipo de acuerdos al traer a colación que la Provincia fue la primera del país en firmar un convenio con la Organización Panamericana de la Salud comprar medicamentos. Asimismo, sostuvo que “este trabajo conjunto nos permite acceder a mejores precios y garantizar calidad”.

En ese marco, también se avanzó en la firma de un nuevo acuerdo de cooperación con la OPS orientado a fortalecer distintas áreas del sistema sanitario. Según explicó Montero, el convenio permitirá “profundizar líneas de trabajo vinculadas a la evaluación de recursos humanos en salud y al fortalecimiento de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Mendoza, que ya es referencia a nivel nacional”.

Campaña Autovac

Durante la jornada, el Gobernador también recorrió el operativo Autovac, una modalidad que permite a los ciudadanos completar su calendario de vacunación sin bajar del vehículo. La iniciativa se desarrolló en el marco del lanzamiento nacional de la Semana de Vacunación de las Américas y tuvo alta participación.

De esta manera, el mandatario comentó que desde la Provincia se lleva adelante un trabajo conjunto a la OPS “para hacer cada vez más accesible la vacunación”, a lo que sumó que “hoy lo hacemos con este sistema que permite que las personas se vacunen desde su vehículo, de acuerdo con el calendario que les corresponde según su edad”.

El mandatario remarcó además el posicionamiento de la provincia en esta materia: “Mendoza tiene un porcentaje de cobertura alto respecto de otras provincias, pero aspiramos a llevarlo al máximo posible para prevenir enfermedades”.

En la misma línea, Montero explicó que la experiencia funcionó como prueba piloto: “Tuvimos muy buena respuesta. Muchas familias valoraron la posibilidad de resolver la vacunación de manera rápida, sin interrumpir sus actividades. Esto nos permite pensar en replicar el modelo en otros puntos de la provincia”.

“Mendoza promueve la vacunación como una política permanente”

La representante de la OPS en Argentina, Eva Llopis, destacó la iniciativa y su impacto en la salud pública: “Las vacunas son seguras, salvan vidas y protegen tanto a las personas como a la comunidad. En un contexto donde reaparecen enfermedades como el sarampión, es fundamental sostener y mejorar las coberturas”.

Asimismo, subrayó la importancia de este tipo de acciones: “Es muy valioso el impulso que está dando Mendoza, facilitando el acceso y promoviendo la vacunación como una política permanente”.

Operativo integral con servicios del Registro Civil

En paralelo al operativo sanitario, se desarrolló un dispositivo del Registro Civil para realizar trámites de DNI y pasaporte de manera ágil.

El director del organismo, Agustín Piscopo, explicó que esta modalidad apunta a optimizar la atención al ciudadano: “Estamos implementando un sistema que permite realizar trámites en aproximadamente 15 minutos, con una capacidad de entre 30 y 40 turnos en la jornada”.