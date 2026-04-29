Cornejo encabezó una nueva edición del Maker Day que reunió a más de 1.900 estudiantes en Mendoza

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción, convocó a casi 2.000 jóvenes de toda la provincia en una jornada dedicada a la innovación, la tecnología y la cultura maker. Charlas, desafíos y experiencias inmersivas son parte de este encuentro.

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó una nueva edición del Maker Day, impulsada por la Subsecretaría de Capacitación y Empleo del Ministerio de Producción junto a Nómade Maker y con el acompañamiento de la Dirección General de Escuelas (DGE). El encuentro se desarrolla durante este martes en el Auditorio Ángel Bustelo y reunió a estudiantes de los últimos años del nivel secundario de toda la provincia en una jornada dedicada al mundo STEAM y la cultura maker.

Estuvieron presentes en la inauguración el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la senadora nacional Mariana Juri; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, y la fundadora y directora de Nómade Maker, Yenién Evangelista. Durante la apertura, el mandatario destacó la participación de los jóvenes mendocinos y dio inicio a la actividad: “Hay mucho talento aquí, y queremos que salga a la vista de todo Mendoza. Así que buena jornada”.

La jornada reunió a más de 1.900 adolescentes de distintos puntos de la provincia. “Hoy nos encontramos con más de mil novecientos jóvenes disfrutando esta segunda edición, una edición que viene mejorada, viene recargada”, destacó la subsecretaria Emilce Vega Espinoza. Además, subrayó que el evento no solo propone instancias de aprendizaje, sino también espacios de vinculación, con el objetivo de que los participantes “puedan generar nexos y contactos para el futuro”.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la propuesta busca acompañar a los jóvenes tanto en su presente como en su proyección laboral, en línea con una política que articula educación y producción. La alta convocatoria evidenció el interés de estudiantes que participaron activamente de charlas, paneles y desafíos a lo largo de toda la jornada.

En ese sentido, Vega Espinoza remarcó: “Lo que buscamos centralmente es acompañar a los jóvenes, no solamente en su presente sino también en su futuro”. Asimismo, explicó que el eje del encuentro se basa en el concepto de “aprender haciendo”, con exposiciones de referentes del sector tecnológico, emprendedor y audiovisual.

La subsecretaria también puso en valor el vínculo entre el ámbito educativo y el mundo del trabajo: “Esto también habla de la coordinación necesaria para preparar a los jóvenes para su futuro”. En esa línea, destacó que los desafíos planteados durante el evento, acompañados por el facilitador Nato Casteller, permiten que los estudiantes se lleven herramientas concretas para seguir desarrollando en sus escuelas.

Propuesta educativa de alto impacto



El Maker Day se consolida como una propuesta educativa de alto impacto tras una exitosa edición 2025, que convocó a más de 1.900 estudiantes en Mendoza y 1.100 en San Rafael. En un contexto marcado por la evolución constante de las profesiones y la creciente demanda de perfiles tecnológicos, la iniciativa propone abrir una conversación concreta con los estudiantes sobre su futuro y su inserción en el mundo laboral.

En este marco, la Dirección General de Escuelas autorizó, mediante memorándum interno, la participación de docentes y alumnos en la jornada, con el objetivo de complementar la formación escolar tradicional a través de charlas vinculadas a las demandas actuales.

Durante la actividad, los participantes formaron parte de una experiencia dinámica e inmersiva, con desafíos, actividades prácticas y espacios de intercambio que promovieron el interés por disciplinas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática.

La jornada incluye charlas a cargo de referentes del ecosistema tecnológico y empresarial. Mauricio Salvatierra compartió su experiencia en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la salud, mientras que Marcos Bruno expuso sobre su recorrido como cofundador de Merovingian Data y su participación en misiones espaciales análogas.

Asimismo, se desarrollaron dos paneles temáticos. El primero, “De jugar a crear: nuevas formas de construir el futuro”, fue moderado por Vega Espinoza, quien además es presidenta del Polo TIC Mendoza y host del evento. El segundo, “De la idea a la acción”, estuvo a cargo de Yenién Evangelista, también anfitriona del encuentro.

La actividad se encuentra en el marco de una estrategia orientada a vincular a los jóvenes con las nuevas economías del conocimiento y promover habilidades clave para su desarrollo profesional.