Cora Teijeiro de Acosta: maestra, escritora y dirigente que dejó una huella profunda en la identidad educativa del sur mendocino.

La vida de Cora Elsa Natividad Teijeiro de Acosta no puede reducirse a una sola dimensión. Fue docente, escritora, dirigente política y, sobre todo, una referente cultural cuya trayectoria trascendió generaciones en el sur mendocino.

Nacida el 25 de diciembre de 1927 en General Alvear, se radicó en San Rafael, donde desarrolló una vida marcada por el compromiso social, la educación y la palabra. Criada en un hogar humilde —con un padre sastre y una madre con fuerte inclinación por la lectura— incorporó desde temprana edad valores como el esfuerzo, la responsabilidad y el amor por el conocimiento .

Su vocación docente no fue inmediata ni sencilla. Como muchas mujeres de su época, debió atravesar primero el trabajo y la vida familiar. Sin embargo, lejos de abandonar su deseo, logró recibirse como Maestra Normal Nacional en 1965, en un recorrido atravesado por la perseverancia y la convicción.

Ejerció durante décadas, principalmente en contextos rurales, donde su tarea fue mucho más que pedagógica: fue formadora de personas, acompañante de trayectorias y promotora del derecho a la educación. Allí construyó una identidad docente profundamente humana, cercana y comprometida.

Pero su vida no se limitó al aula. En el retorno de la democracia, en un contexto donde la participación femenina aún era escasa, fue elegida concejal del departamento de San Rafael en 1991 por la Unión Cívica Radical, llegando incluso a ocupar la vicepresidencia del Honorable Concejo Deliberante . Desde ese lugar impulsó proyectos concretos, entre ellos la creación de aulas para estudiantes con discapacidad, el desarrollo de materiales educativos y propuestas vinculadas a la educación vial y la convivencia social.

Su compromiso político estuvo siempre atravesado por una mirada educativa y comunitaria, entendiendo la gestión pública como una extensión del acto de enseñar.

En paralelo, desarrolló una intensa actividad literaria. Participó en numerosos concursos y obtuvo más de treinta premios a nivel provincial, nacional e internacional. Su producción incluye poesía y narrativa, con participación en antologías como:

Hojas Apolo (edición bilingüe del Consulado de Italia)

Voces para un encuentro (SADE San Rafael)

poemarios y selecciones poéticas reconocidas por la Sociedad Argentina de Escritores

También fue distinguida por su obra en publicaciones como Libre Travesía y el Calendario Escolar de Mendoza .

Su libro más emblemático, “Estampas de la vida”, representa una síntesis de su mirada: relatos atravesados por la memoria, la identidad y la experiencia social del territorio. Lo más significativo es que esta obra fue escrita luego de sufrir un accidente cerebrovascular a los 80 años, que la dejó con severas limitaciones físicas. Lejos de resignarse, aprendió computación y volvió a escribir, transformando la adversidad en producción cultural .

Esa capacidad de superación se convirtió en uno de los rasgos más potentes de su legado: la convicción de que siempre es posible aprender, enseñar y crear.

A lo largo de su vida recibió múltiples reconocimientos. Fue declarada “Persona Ilustre”, distinguida por organizaciones culturales y sociales, y reconocida por la Legislatura de Mendoza por su aporte a la educación y la cultura .

Falleció el 27 de abril de 2022 en San Rafael, a los 94 años, generando un profundo impacto en la comunidad educativa, política y cultural .

Hoy, su nombre da identidad al Centro de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta”, donde su figura no es solo un homenaje, sino una presencia viva.

Porque hablar de Cora no es solo hablar de una mujer, sino de una manera de entender la educación: como derecho, como oportunidad y como acto profundamente humano.