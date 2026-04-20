“Convivencia escolar y prevención del bullying: una propuesta integral en el CEBJA Nº 3-076 ‘Cora Teijeiro de Acosta’”

En el marco del PAI y los proyectos preventivos como Salud Mental , se desarrollaron propuestas pedagógicas con estudiantes de 1º y 2º ciclo (grado múltiple A) y 1º CBS 1º y 2º con eje en la convivencia escolar y la prevención del bullying. En el marco del PAI y los proyectos preventivos como Salud Mental , se desarrollaron propuestas pedagógicas con estudiantes de 1º y 2º ciclo (grado múltiple A) y 1º CBS 1º y 2º con eje en la convivencia escolar y la prevención del bullying.

A partir del material trabajado, se promovió la comprensión del bullying como una forma de violencia entre pares que genera malestar, requiere de la intervención adulta, el diálogo y la construcción de vínculos respetuosos. En articulación con el Diseño Curricular de Jóvenes y Adultos, se favorecieron aprendizajes específicos vinculados a la lectura comprensiva, la identificación de ideas principales y la organización de la información, junto con el desarrollo de capacidades como el pensamiento crítico, la comunicación y la empatía.

En articulación con Matemática (Prof. Sandra Pizarro), se trabajó con la pirámide invertida para jerarquizar contenidos, y con el mapa conceptual como técnica de estudio, elaborando producciones propias sobre la temática abordada. En articulación con Matemática (Prof. Sandra Pizarro), se trabajó con la pirámide invertida para jerarquizar contenidos, y con el mapa conceptual como técnica de estudio, elaborando producciones propias sobre la temática abordada.

Asimismo, se promovió la participación organizada, favoreciendo la responsabilidad en las tareas y el compromiso con el aprendizaje.

La propuesta permitió abordar una problemática significativa desde una perspectiva de derechos, fortaleciendo la reflexión, el cuidado de sí y de los otros, y la construcción de una convivencia escolar más respetuosa