“Convivencia escolar y prevención del bullying: una propuesta integral en el CEBJA Nº 3-076 ‘Cora Teijeiro de Acosta’”

En el marco del PAI y los proyectos preventivos como Salud Mental , se desarrollaron propuestas pedagógicas con estudiantes de 1º y 2º ciclo (grado múltiple A) y 1º CBS 1º y 2º con eje en la convivencia escolar y la prevención del bullying.
A partir del material trabajado, se promovió la comprensión del bullying como una forma de violencia entre pares que genera malestar, requiere de la intervención adulta, el diálogo y la construcción de vínculos respetuosos. En articulación con el Diseño Curricular de Jóvenes y Adultos, se favorecieron aprendizajes específicos vinculados a la lectura comprensiva, la identificación de ideas principales y la organización de la información, junto con el desarrollo de capacidades como el pensamiento crítico, la comunicación y la empatía.
En articulación con Matemática (Prof. Sandra Pizarro), se trabajó con la pirámide invertida para jerarquizar contenidos, y con el mapa conceptual como técnica de estudio, elaborando producciones propias sobre la temática abordada.
Asimismo, se promovió la participación organizada, favoreciendo la responsabilidad en las tareas y el compromiso con el aprendizaje.
La propuesta permitió abordar una problemática significativa desde una perspectiva de derechos, fortaleciendo la reflexión, el cuidado de sí y de los otros, y la construcción de una convivencia escolar más respetuosa